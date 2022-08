Gran Gala della Solidarietà al Parco delle Antiche Fornaci ad Eboli.

Grazie all’idea di Francesca Spera mente e cuore dell’Associazione Il Gattapone mercoledì 31 agosto ore 20 presso il Parco Antiche Fornaci di Eboli, si terrà il Gran Galà della Solidarietà dedicato a due associazioni importanti del territorio: Noi Amici dell’hospice e dell’ospedale di Eboli e Roberto Cuomo Onlus. L’evento è in collaborazione con la ProLoco di Eboli e Radio Città Eboli.

La direzione artistica è affidata all’artista Angela Clemente che presenterà l’evento.

Sul palco naturale delle Antiche Fornaci si avvicenderanno molti artisti per allietare gli ospiti: Emanuele Grieco, sassofonista della scuola Nuove Armonie di Campagna; Gaspare Di Lauri, cantante ebolitano; Associazione teatrale Palcoscenico Ebolitano, Associazione teatrale Bianconiglio; lo stilista Peppe Volturale con le sue modelle; e, infine, Marco e Lauro De Gennaro, per concludere con il folclore dei Tammorrasía.

Il contributo per partecipare all’evento è di 10 euro e sarà interamente devoluto alle associazioni protagoniste.

Sarà l’occasione per poter degustare, al costo di 10 euro anch’esso destinato alle associazioni, un’ insolita merenda che parla di territorio e di tradizioni. La focaccia di grani antichi, non dimentichiamo che Eboli è per tradizione terra di mulini, le verdure della fertile Piana del Sele e la mozzarella di bufala saranno solo alcuni dei protagonisti del momento gastronomico dell’evento che fa bene soprattutto al cuore.