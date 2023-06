Birra in B…rocca torna a casa, da venerdì 16 a domenica 18 al Castello Arechi.

“Birra in B…Rocca” torna a casa! Dopo l’inedita tappa inaugurale di maggio, presso l’ex tabacchificio Cafasso di Paestum, l’attesa manifestazione si riaffaccia su Salerno dal consueto belvedere privilegiato, il Castello Arechi, per accogliere l’arrivo dell’estate.

Negli eleganti ambienti della roccaforte del capoluogo, dove tutto ebbe inizio nel 2016, anche quest’anno, dal 16 al 18 giugno, tornano a spumeggiare le migliori birre artigianali della Campania, accompagnate dalle più stuzzicanti proposte di street food nostrano.



Come da tradizione, ognuna delle serate sarà animata da un concerto dal vivo: venerdì 16 Disco Inferno, sabato 17 Mr Blue and the Chickens, domenica 18 Groove House Band. In agenda, inoltre, la seconda edizione del “Beer Challenge”, la gara di bevute che tanto ha divertito e coinvolto i presenti nel 2022. A chiusura della kermesse, come accade sin dal 2016, verrà eletto il miglior birrificio, in base alle preferenze espresse dal pubblico sulla scheda distribuita durante le serate.

