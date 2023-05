Beppe Convertini alla Mondadori di Battipaglia con il libro ‘Paesi miei’ giovedì 25.

Un nuovo incontro con il pubblico e firmacopie si terrà alla Mondadori di Battipaglia giovedì 25 maggio alle ore 18. Questa volta sarà l’attore e giornalista Beppe Convertini, conduttore di ‘Linea Verde’ Rai, ad essere ospite per parlare ai lettori del suo libro ‘Paesi Miei’ edito da Rai Libri.

Un viaggio alla scoperta di tesori artistici, paesaggistici e gastronomici tra quelli che appaiono meno di frequente nelle guide turistiche. Attraversando la penisola da nord a sud e raccontandoci tutti i retroscena dei meravigliosi incontri che la conduzione del programma gli ha permesso di fare, Convertini in questo libro racconta le regioni d’Italia e offre di ognuna uno scorcio inedito sulle sue tradizioni e sull’impegno dei suoi abitanti a riscoprirle e preservarle.

La storica libreria del gruppo Mondadori Franchising ubicata nella centrale via Mazzini della principale città Piana del Sele il prossimo anno compirà 25 anni di apertura e l’evento di giovedì prossimo si inserisce in un calendario di attività che si svolgeranno durante tutto l’anno in corso e nel 2024.

All’incontro seguirà un momento gastronomico curato da Pizzart Battipaglia. L’ingresso è aperto al pubblico ed è gratuito.

Ulteriori informazioni allo 0828 307766 e info@mondadoribattipaglia.it .