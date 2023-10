Battipaglia, i ragazzi fino a 15 anni, gratis a teatro, a 1€ fino a 20

Con l’inizio in programma domenica 29 ottobre 2023 parte “Battipaglia in palcoscenico – Tutti a teatro stagione Autunno 2023”, l’attesissima rassegna teatrale organizzata dalla storica Compagnia battipagliese “Samarcanda Teatro” e dall’Oratorio “S. Giuseppe” della Parrocchia S. Gregorio VII.

Il primo appuntamento in cartellone è con l’imperdibile commedia di Eduardo De Filippo e Armando Curcio dal titolo “La fortuna con la effe maiuscola”, rappresentata dalla Compagnia teatrale “Le voci di dentro” di Salerno per la regia di Gioacchino Reggiani.

Seguiranno, nell’ordine e sempre di domenica, l’Associazione “ ‘A Zeza” di S. Agnello (NA) con la commedia “Detto Nino”, di Antonio Petito diretta da Pino Russo (5 novembre), l’Associazione “Teatro della Crusca” di Baronissi con la commedia “Magia nera” di Angelo Rojo Mirisciotti diretta da Virginia Gentile (12 novembre), l’Associazione “Il Mosaico” di Paestum, con la commedia “Volevo il maggiordomo” di Mario Alessandro Paolelli diretta da Alfonso Rubini (19 novembre), l’Associazione “Così per caso” di Salerno con la commedia “Ruttini a cena” di Eva De Rosa e Massimo Canzano e diretta da Massimo Pagano (3 dicembre), per finire con la Compagnia teatrale “I Pappici” di Salerno, con la commedia “ ‘A figliata” di Raffaele Viviani diretta da Rosita Sabetta (10 dicembre).

La direzione artistica è da sempre curata dal Presidente e fondatore di Samarcanda Teatro, Francesco D’Andrea, con la collaborazione di Enzo Fauci e David Falivene.

La rassegna si svolgerà presso l’Auditorium “S. Gregorio VII” (ingresso e ampio parcheggio in Via Manzoni). L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 20. Gli abbonamenti, al costo di soli 25 euro (ingresso singolo spettacolo 7 euro) sono in prevendita a Battipaglia presso: Bar Arte’ in Via Italia (dalle ore 17 alle ore 24), Morian Cafe’ in Via Domodossola, Chiosco villa comunale in Via Domodossola.

In quest’occasione di ripartenza della rassegna è stata introdotta una speciale agevolazione per i ragazzi fino a 15 anni, che potranno assistere a tutti gli spettacoli gratuitamente, mentre i giovani dai 16 ai 20 anni pagheranno il singolo biglietto d’ingresso per la simbolica cifra di 1 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3405702204 – 3287562598 – 3337253526.