Reishi, che cos’è e quali sono le sue reali proprietà

In molti forse non ne hanno mai sentito parlare, altri lo hanno imparato a conoscere tramite Jovanotti. Proprio lui, infatti, ha detto di usarlo come aiuto naturale per l’organismo nel corso della ripresa dopo l’incidente che ha avuto. Parliamo del reishi, nome comune del Ganoderma lucidum, un fungo giapponese. Si tratta di una specie saprofita che include quegli organismi che si nutrono di materia organica morta o in decomposizione.

In Cina e in Giappone questo fungo è particolarmente noto per le sue caratteristiche officinali, usato da oltre 2 mila anni come segreto di longevità. Viene soprannominato “il re dei funghi” e la tradizione orientale lo dipinge come uno dalle caratteristiche quasi miracolose, usato ancora per diversi trattamenti. Proprio per questo viene considerato oggigiorno uno dei superfood ai quali anche l’Occidente si sta avvicinando.

Di recente, la moderna ricerca scientifica ha confermato i benefici del fungo curativo facendolo sbalzare in cima alla lista dei cibi funzionali. Ma perché fa bene? È ricco di beta-glucani, antiossidanti, aminoacidi, vitamine del gruppo B e vitamina D con effetti positivi sul sistema immunitario. Viene impiegato anche per migliorare le proprietà immunomodulanti e pare che possa ridurre la depressione e la stanchezza. Molto resta da capire, ancora, su eventuali controindicazioni. Gli studi scientifici non sono chiari e dunque prima di assumere il fungo reishi in polvere come quello che si trova in vendita su CiboCrudo, è sempre bene consultare il medico.

Sebbene si tratti di una proposta in polvere biologica certificata proveniente direttamente dalla Cina, è opportuno prendere le necessarie precauzioni attraverso il proprio medico che conosce tutto sullo stato di salute. L’integratore reishi in questione non subisce alcun trattamento termico: viene raccolto e selezionato con cura, essiccato delicatamente a basse temperature e poi ridotto in finissima polvere.

Tutta la lavorazione avviene con tecniche volte a non alterare il contenuto nutritivo di questo alimento, garanzia di una polvere di fungo reishi ganoderma davvero pura. Non solo, ci sono anche altre caratteristiche da prendere in considerazione: è integrale al 100%, naturalmente privo di glutine e non contiene additivi, coloranti, né zuccheri aggiunti.

Ma come usare la polvere? Si può assumere quotidianamente in porzioni che vanno da 0.5 a 4.5 grammi sciogliendolo in acqua con la consapevolezza di un gusto molto intenso, spiccatamente umami. Ecco perché il consiglio è quello di abbinarla ad altri alimenti dal gusto forte come cacao, caffè o spezie.