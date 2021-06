Alma Salerno, under 19 verso la Semifinale scudetto.

Auguri a reti unificate per l’Alma Salerno. Il messaggio che giunge da palazzo di Città riempie d’orgoglio il sodalizio granata, che sabato alle 18 sfiderà l’Antenore Sport Padova nella gara valida per la semifinale della Poule Scudetto under 19.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto fare l’in bocca al lupo ai granatini, portatori del nome di Salerno nel resto del Paese:

“Dopo la promozione in A della Salernitana e il tricolore della Jomi sono fiducioso del fatto che dalle Marche può arrivare un ulteriore risultato storico per la nostra città. Auguro ai ragazzi dell’Alma una fortunata tornata sportiva: possono essere anch’essi ambasciatori di Salerno in Italia e credo ciò rappresenti una grande motivazione verso il successo”.

Alle belle parole del primo cittadino fanno eco quelle del Presidente della Commissione sport Donato Pessolano:

“In un anno particolarmente difficile la selezione dell’under 19 sta regalando grandi soddisfazioni alla nostra comunità. In bocca al lupo e forza Alma Salerno: avanti verso il sogno scudetto”.

L’assessore all’ambiente e allo sport Angelo Caramanno sottolinea invece come, in un anno particolarmente delicato, i ragazzi siano riusciti ugualmente a guadagnare gli onori della cronaca nazionale:

“Un fantastico in bocca al lupo agli enfants prodiges granata: un gruppo di fenomeni in un anno straordinario per la Salerno sportiva. I ragazzi dell’under 19 si rendono portatori di un risultato eccellente in condizioni complicate dalla pandemia. È l’ennesima dimostrazione di un impegno costante, fatto di passione e dedizione, fattori che alla lunga pagano. Siamo certi che il percorso di questi ragazzi sarà ancora ricco di soddisfazioni”.