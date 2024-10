Al via il Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina

Giovedì 10 ottobre, la seconda giornata del 49esimo Congresso della Società Internazionale di Storia della Medicina, inaugurato a Salerno dalla lectio tenuta al teatro Giuseppe Verdi dal presidente Carlos Viesca su Francisco Hernandez e Nardo Antonio Recchi, propone un articolato programma di dibattiti, confronti e workshop tra Palazzo di città (Salone dei Marmi), Palazzo Sant’Agostino (Sala del Consiglio) e Teatro Augusteo.

Il Salone dei Marmi ospiterà il convegno-madre dell’intera assise, incentrato sul tema dello sviluppo delle specialità mediche. Nell’ambito della prima sessione, che sarà coordinata da Giorgio Zanchin, El Bachir Benjelloun e Attilio Maurano, sono previste, a partire dalle 8.30, relazioni di Maria Mandyla Kousoni, Luigi Fernando Antignani, Rosa Maria De Santo, Mostafa Elbaba, Alberto Hidalgo De Leiva, Georg Hans Huber, Alberto Fresa. Dopo una breve pausa, le relazioni riprenderanno con Dmitry Eliferov, Antonio Marte, José Luis Hernàndez Figueroa, Nicola Antonio Giordano. Una discussione chiuderà questa prima sessione.

La seconda sessione, coordinata da Maria Mandila Kousoni e Ricardo Losardo, si aprirà alle 14.30 con una relazione di Reinaldo Bestetti sul 60esimo anniversario del primo trapianto di cuore nell’uomo, in riconoscimento a James D. Hardy (1918-2003), e proseguirà con le relazioni di Ernesto Reverchon, Mariablanca De Viesca Ramos, Victor Oliver Racz.

La terza sessione sarà coordinata da Paola Capone, Elena Ciaglia e Paky Memoli, con relazioni di Lybio Junion Martire, Yurii Vasyliev, Francesco Ruggiero, Lynira Martire De Castro, Laszlo Endre Kerekes, Marco Infante, Luca Revelli, Ourania Klogeridou, Ewa Skrzypek.

Sempre a Palazzo di Città, si terrà una sessione congiunta tra l’Associazione internazionale per la Storia della Nefrologia e la Società Internazionale per la Storia della Medicina, che sarà animata dagli interventi di Carlos Viesca, Davide Viggiano, Athanasios Diamandopoulos, Gaspare Natale De Santo.

Di grande interesse, non solo scientifico, il programma di Palazzo Sant’Agostino, articolato su tre grandi assi di discussione: la storia della Medicina nella Koiné Mediterranea, l’origine e lo sviluppo dell’Hortus Simplicium, la nutrizione nella storia e le sfide contemporanee. Tre sessioni in cui si alterneranno relazioni scientifiche e lecture di storici, che abbracceranno circa tre millenni di storia della Medicina.

In contemporanea, al Teatro Augusteo, in omaggio alle “medichesse” dell’antica Schola Medica Salernitana, storici e scienziati provenienti da ogni parte del mondo discuteranno dell’evoluzione del ruolo delle donne in Medicina. La seconda sessione, che sarà coordinata dal presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Salerno, Giovanni D’Angelo, e da Ernesto Reverchon, analizzerà invece gli sviluppi, nei secoli, delle azioni di contrasto di volta in volta messe in campo dalla Medicina alle grandi epidemie che hanno colpito l’umanità. Una breve parentesi sarà dedicata alla Intelligenza Artificiale, mentre una sessione a parte meriterà l’analisi e la ricostruzione storica dell’evoluzione della farmacopea dall’antichità ai giorni nostri.