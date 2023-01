Al Porta Catena in scena le LettureInViaggio del trio Speranza-Volpe-Mascolo.

La performance “Anche i piccioni muoiono” va in scena al Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno, domenica 15 gennaio 2023 ore 19.

Narrativa, teatro, musica, illustrazione sono le quattro componenti del progetto generale di Letture in Viaggio, ideato dal narratore e giornalista Davide Speranza, dal musicista Gianmarco Volpe e dal disegnatore Luigi Mascolo. Dopo “Cattedrale” tratto dall’omonima raccolta dello scrittore americano Raymond Carver, il gruppo campano si cimenta nella costruzione performativa ispirata al racconto “Anche i piccioni muoiono” scritto da Davide Speranza e che vedrà le musiche originali di Volpe, con le videoproiezioni di Mascolo.

La trama. Due morti scoperti sulla montagna, una bicicletta come testimone, un giovane soldato tornato dalla guerra, il desiderio della terra e di una identità perduta. “Anche i piccioni muoiono” nasce come racconto di formazione e “di dolorosa rinascita”, ambientato tra Cetara, Salerno e Napoli. La guerra, atto bellico riformato da azione istintuale a strategica autodistruzione di massa, strappa forma e volto all’umanità, incista mostri e incubi nella mente di chi ha dovuto subire la morte o infliggerla. La guerra non ha tempo, resta l’abominio che domina la sacralità dell’essere. Vincenzo è il protagonista della novella, cuoco sulle navi, torna nel suo Borgo. Siamo sul finire della Seconda guerra mondiale, gli americani sono già sbarcati nel Golfo di Salerno. Ma la vita di prima è cambiata, anche in una piccola comunità come quella della Costiera amalfitana, dove l’infinito del mare si è spezzato e un miracolo apocalittico diventa l’unico strumento della grazia perduta per ristabilire pesi e misure tra vita e sangue, carne e violenza.

PROGETTO LETTURE IN VIAGGIO

Letture in Viaggio nasce nel giugno 2017, da un’idea di Davide Speranza (narratore e giornalista) e Gianmarco Volpe (musicista). Il format parte dalla parola, dal testo, da storie immaginate dagli scrittori. Quella parola viene metabolizzata, rimasticata e declinata attraverso diverse forme d’arte.

Col tempo, il progetto si è ampliato, inglobando anche il disegno. Nel dicembre 2017, il fumettista Luigi Mascolo entra a far parte del team. La lettura e la musica vengono arricchite dalle scenografie videoproiettate dell’artista.

Scrittura, lettura, teatro, musica, disegno. Un circo, un tuffo acrobatico nel mondo delle possibili narrazioni. A inaugurare il progetto è stata l’opera dello scrittore Raymond CARVER, “Cattedrale”, con lo spettacolo “Cattedrale, Carver in concerto”. ANCHE I PICCIONI MUOIONO è la seconda performance del format.

Per info e prenotazioni

PICCOLO TEATRO PORTA CATENA DI SALERNO: cell. 3348835089

Per ulteriori informazioni:

https://www.facebook.com/lettureviaggio/

lettureinviaggio2017@gmail.com