3 capi d’abbigliamento da neonato indispensabili per vestire il tuo bambino per la stagione estiva

Quando nasce un bambino è sempre una bellissima festa; l’arrivo di una nuova vita è infatti motivo di grande gioia per genitori e nonni. Certo, soprattutto nel primo periodo, il daffare non mancherà: notti insonni o quasi, allattamento e cambi di pannolino a qualsiasi ora del giorno e della notte, qualche preoccupazione per i pianti irrefrenabili apparentemente inspiegabili, ma, tutto sommato, questi sono solo piccoli inconvenienti; la realtà è che si vivranno momenti indimenticabili.

Ovviamente, fra le tante incombenze legate ai primi periodi di vita del piccolo o della piccola, ci sarà anche quella del giusto vestiario; non si deve solamente pensare al fatto che nel periodo che va 0 a 36 mesi la taglia e il peso del nostro piccolo tendono a cambiare piuttosto rapidamente, bisogna pensare anche al mutamento della stagione; i capi d’abbigliamento per la stagione estiva, per esempio, sono decisamente diversi da quelli invernali.

Nel periodo estivo, quello più caldo, è molto importante che il bambino sia vestito con abiti piuttosto leggeri e freschi; molte neomamme, invece, hanno sempre il timore di non coprire mai abbastanza i loro piccoli. La realtà è che il meccanismo di termoregolazione dei neonati non è ancora del tutto perfettamente sviluppato e vestire un neonato in modo eccessivo può arrecargli un notevole fastidio. Vogliamo quindi dare alcuni utili e pratici suggerimenti relativamente all’abbigliamento estivo per bambini piccoli.

Per farlo prenderemo spunto da alcuni capi di abbigliamento per neonata presenti sul sito web di Pepco, un brand che ha un ricco catalogo di articoli di abbigliamento per bambini e per adulti, giocattoli, beni di largo consumo ecc. Pepco ha oltre cento punti vendita sparsi su tutta la nostra Penisola e il loro numero continua a crescere; per esempio, dal 27 aprile sarà inaugurato un nuovo punto vendita nella regione Campania, per la precisione a Eboli (provincia di Salerno), presso il Cilento Outlet Retail Park.

3 idee di abbigliamento estivo per arricchire il corredo dei più piccoli

Quando sono svegli i bambini piccoli sono in continuo movimento, è per certi versi il loro modo di iniziare a esplorare il mondo, si lasciano guidare dalle luci, dalle voci, dai rumori; la loro voglia di muoversi non va certo ostacolata, anzi; ecco che allora un primo suggerimento di capo estivo può essere un body in cotone organico, comodo e leggero, in modo da favorire i loro movimenti; è infatti opportuno che non avvertano alcun tipo di costrizione, che potrebbe agitarli e renderli irrequieti.

Nei primi tempi è normale che tutti i più cari amici e parenti vogliano vedere da vicino il piccolo principe o la piccola principessa; in queste occasioni un comprensibilissimo desiderio è quello di presentarli nel miglior modo possibile, vestiti di tutto punto; nel caso di una neonata, un’ottima idea sarebbe quella di farle indossare un vestitino in mussola di cotone con fiocchi e volant, leggero e di grande stile; risulterà utile e impeccabile anche nelle occasioni caratterizzate da una maggiore formalità.

Altra idea per il periodo estivo è quella di uncompletino maglietta e pantaloncini in cotone organico, pratico e leggero, ideale nel caso in cui ci si trovi di fronte alla necessità di un cambio pannolino veloce.

Questi sono solo alcuni semplici suggerimenti, ma nei punti di vendita Pepco è possibile trovare moltissime altre idee per l’abbigliamento dei più piccoli, non solo se si è genitori, ma anche nel caso si voglia fare un graditissimo regalo al proprio nipotino oppure al nuovo arrivo in casa di cari amici.