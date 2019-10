Appuntamenti musicali al “Mediterraneo” a cavallo tra Ottobre e Novembre con la notte di Halloween, El Barrio Mediterraneo, In The Mix e il consueto Acoustic Sunday

Il “Bar Mediterraneo” si appresta ad affrontare una settimana da “paura”. E’ la settimana di Halloween, con il week-end delle streghe e il “Med” per esorcizzare ogni vostra paura vi aspetta a suon di musica di qualità e con i soliti ottimi prodotti drink & food abilmente preparati da uno staff, che, occasionalmente, vi attenderà con divise a tema per festeggiare, danzare e cantare insieme a voi.

Dunque, mercoledì 30 Ottobre, spazio al consueto appuntamento de “El Barrio Mediterraneo”. Un’esplosione di musica LATINA dalla zalsa alla bachata, per passare alla Kizomba, Merengue, Reggaeton e Rueda De Casino. Lasciatevi trascinare dai coinvolgenti ritmi latino-americani, abbandonando corpo e mente alla travolgente passione che trasmettono con la loro musica.

Giovedì 31 Ottobre è la notte di Halloween, la notte più lunga dell’anno, dove i brividi si uniscono ai balli e ai canti del “Med” in un serata da urlo, con abiti e maschere a tema per festeggiare questo evento in allegra compagnia e senza paura. Vi aspettiamo con trucco scenico e con l’Igcontest, pubblica la tua foto su Instagram con #mediterraneohalloween e taggaci, chi otterrà più like entro il 3 novembre vincerà una consumazione omaggio.

Dopo Halloween, il “Med” si piomba nel mese di novembre, venerdì 1 in compagnia di “Buongiorno IRIS”, il tributo al grande cantautore italiano Biagio Antonacci, i cui brani verranno rivisitati e riarrangiati dalla “Tribute Band Campania” a lui dedicata. La nuova tribute band campana di uno dei cantanti più amati dalle donne vi farà rivivere tutto il meglio del suo immenso repertorio dai primi successi (Se Io Se Lei, Liberatemi) agli ultimi (In Mezzo Al Mondo, Mio Fratello).

Il giorno successivo, sabato 2 Novembre, è tempo di “In The Mix – Coimpa Boys from Bar Capri”. Il Gruppo Coimpa Boys nasce nel 2006 ed è composto da:

Sabatino Di Somma, Domenico Di Somma, Axel Palmbo e

Orlando Cianci. Il percorso formativo si basa sul detto l’unione fa la forza, da solo non vai da nessuna parte. La band ha esordito in vari locali nella provincia di Salerno quali Heracles, Covent Garden, New Carrubo, Dolcevita “Prive fellini”. Una tipologia di Club innovativi all’interno dei quali i componenti si sono potuti esprimere con i propri gusti agendo in piena libertà nel mixare generi musicali diversi tra loro.

Ultimo appuntamento della settimana, domenica 3 Novembre, con il solito “Acoustic Sundays” in compagnia del bravo Massimiliano D’Alessandro in arte Max Dale, che si esibirà in performance blues di alto livello artistico, acquisito grazie alla partecipazione a numerosi Festival di genere sparsi un po in tutta Italia, nel corso dei quali Max ha espresso al meglio la sua vena musicale in questo campo specifico.

