Stazione Marittima all’Italian Cruise Day, l’annuncio della nuova società di gestione del terminal crociere

COMUNICATO STAMPA

La Stazione Marittima di Salerno in vetrina all’Italian Cruise day

(venerdì 18 ottobre) a Cagliari: nasce la Salerno Terminal Passeggeri

srl, la nuova società di gestione del terminal crociere. Salerno diventa

punto di riferimento nel Mediterraneo.

Il futuro non si attende: si naviga. Potenzialità, produttività,

investimenti, itinerari turistici, accoglienza, accessibilità, servizi:

l’intera filiera crocieristica è stampata sul biglietto da visita che

“Salerno Stazione Marittima SpA” e “Salerno Cruises srl,” l’associazione

temporanea d’impresa che governa la Stazione Marittima di Salerno,

presenterà nel corso dell’Italian Cruise Day, il forum sulla

crocieristica italiana la cui nona edizione si svolgerà venerdì 18

ottobre negli spazi congressuali della Manifattura Tabacchi, a Cagliari.

Appuntamento nodale per le compagnie di navigazione, per i tour

operator, per i terminal, per i Comuni, per le Autorità di Sistema, e

per tutte le altre realtà che operano nel mondo dello scalo marittimo e

delle vacanze colorate dal blu del mare.

Una vetrina privilegiata per illustrare l’offerta crocieristica dello

scalo salernitano che nell’anno 2019 ha fatto registrare una crescita

esponenziale rispetto al 2018 ma anche l’occasione per presentare, e

presentarsi, con una novità sostanziale, punto di forza, leva e volàno

verso il futuro: la “Salerno Terminal passeggeri srl”, la nuova società

di gestione del terminal crociere formata dall’unione tra Salerno

Stazione Marittima SpA (53 soci) e Salerno Cruises srl. Il matrimonio

tra due realtà consolidatesi nei decenni che permetteranno così alla

Stazione Marittima di Salerno – gioiello dell’architettura moderna

progettato dall’archistar Zaha Hadid – di diventare sempre più punto di

riferimento assoluto, ed indipendente, per il comparto turistico

marittimo nell’intero specchio del Mare Nostrum. Esperienza,

competitività, professionalità, territorialità. In una parola, know-how:

l’unione tra la parte tecnica ed operativa proprie della Salerno

Stazione Marittima SpA e la parte amministrativa-commerciale che sono

nel dna della Salerno Cruises srl del gruppo Amoruso, consentiranno di

relazionarsi come l’interlocutore naturale nella gestione delle crociere

all’interno del porto di Salerno.

All’Italian Cruise Day aderiscono 19 porti italiani: a quello di Salerno

è stato riconosciuto inoltre il privilegio di avere a disposizione venti

minuti di spazio informativo aggiuntivo nell’ambito de “La Casa dei

Porti”, un attestato a livello nazionale ed internazionale che

testimonia dell’importanza che il mondo vacanziero-marittimo riserva

allo scalo salernitano. Sarà un momento nel quale il terminal

crocieristico illustrerà numeri e soprattutto l’offerta davanti ad una

platea qualificata composta da giornalisti del settore, compagnie di

navigazione, autorità portuali ed Enti. Antonio Brigantino (presidente

Salerno Stazione Marittima SpA), Orazio De Nigris (a. d. di Salerno

Stazione Marittima SpA), Giuseppe Amoruso (presidente Salerno Cruises

srl), Francesca Amoruso (vice-presidente di Salerno Stazione Marittima

SpA e di Salerno Cruises srl) e Anna D’Imporzano (consulente

commerciale) accenderanno i riflettori su una realtà che si prepara ad

una stagione ambiziosa, poggiandosi su basi consolidate. Lo dicono i

numeri che stanno per andare in archivio, relativi al 2019 e che fanno

tutti registrare un significativo segno più alle voci turisti, navi,

imbarchi, scali: 85.463 i passeggeri sbarcati da navi crociera (a fine

anno saranno 99.000), +36% rispetto al 2018; 75 le navi (63 lo scorso

anno) da crociera che hanno attraccato tra la banchina al Molo Manfredi

e quella al porto commerciale, 160.000 i passeggeri che hanno utilizzato

traghetti o aliscafi alla Stazione Marittima (680.000 quelli al

Masuccio).

“Un’occasione da non farsi scappare – sottolineano Orazio De Nigris e

Francesca Amoruso – non solo per la Stazione Marittima intesa in senso

lato ma per tutto il porto di Salerno, per la città di Salerno, per la

nostra provincia, per l’intera regione. E’ il momento adatto per dare

l’impulso decisivo ad un settore che può conferire alla nostra economia

un apporto notevole e che consentirà a Salerno di diventare davvero una

città turistica. Chi sbarca dalle navi crociera in un attimo è nella

nostra città, a due passi dal cuore del centro storico. Si potranno

dunque valorizzare ancora di più i siti più belli e prestigiosi della

città, così carichi di storia e di fascino. Salerno dunque non solo più

il punto di partenza per escursioni verso la Costiera Amalfitana,

Pompei, Paestum, Capri, Ischia ma tappa cruciale della crocieristica

nazionale ed internazionale”. La Stazione Marittima, vera e propria

opera d’arte contemporanea, si candida ad essere il miglior biglietto da

visita della città, la prima tappa verso la valorizzazione e la scoperta

delle grandi attrattive turistiche, che significano prestigio ed

economia. Anche perché, a novembre, dopo annunci sempre disattesi,

dovrebbero finalmente partire al Molo Manfredi i lavori (l’Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale lo ha ribadito appena dieci

giorni fa) di dragaggio dei fondali che consentiranno alle grandi navi

da crociera di poter attraccare alla banchina della Stazione Marittima.

