Educamp 2018 del CONI, vicini al sold out.

Grandi numeri si registrano nelle adesioni per “Educamp 2018”, progetto nazionale CONI, campus estivo multidisciplinare, indirizzato ai giovani dai 5 ai 14 anni ed organizzato dalla Delegazione Provinciale CONI di Salerno.

Si parte l’11 giugno fino al 6 luglio, per quattro settimane, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, presso l’accogliente “Lido dell’Esercito” in via Salvador Allende di Salerno.

Sold out per le prime tre settimane, restano ancora pochi posti per la quarta (2-6 luglio). Le iscrizioni si effettuano on line consultando il sito www.educamp.coni.it.

Oltre 170 ragazzi, a settimana, sono pronti a cimentarsi nelle varie attività sportive programmate (atletica, arrampicata, arti marziali, canoa, danza sportiva, equitazione, ginnastica, nuoto, pallacanestro, rafting, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, vela), anche sulla spiaggia (beach badminton, beach handball, beach rugby, beach soccer, beach tennis, beach volley, bocce, pallapugno), e nelle interessanti proposte ludico-ricreative (Giocoleria, Crea fumetto, Teatranimando, Playmusic, Paintart, Bricolage, Sport della Mente).

Domani 8 giugno p.v. alle ore 17.00, presso il Lido che ospiterà il Camp, si terrà il “WELCOME EDUCAMP”.

Nell’occasione il Delegato Provinciale CONI Paola Berardino presenterà lo Staff del CONI, il calendario delle attività programmate e sarà possibile visitare la struttura e ritirare il kit in dotazione.

Buon EDUCAMP 2018 a tutti!