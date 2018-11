Sacrario Militare di Cava, incontro il 22 dicembre dedicato alla I Guerra Mondiale.

Tanti progetti in agenda per il Comitato per il Sacrario di Cava de’ Tirreni che ricorderà, nel mese di dicembre con iniziative a tema, il centenario dalla fine della prima guerra mondiale.

Se ne è parlato all’incontro al comune metelliano cui hanno preso parte il presidente del Comitato per il Sacrario Militare Daniele Fasano, il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, il Presidente Onorario Lucio Cesareo, il Vicepresidente Gerardo Canora, il Presidente dell’associazione Bersaglieri Maggiore Marcello Garzia Antonio Proto, il colonnello Vincenzo Consalvo, il Colonnello Carlo De Martino, il tesoriere Roberto Catozzi e Angelo Canora.

Tanti i temi discussi. Decisa anche la data della celebrazione natalizia. La cerimonia eucaristica, cui prenderanno parte le autorità civili e militari del territorio, si terrà il prossimo 22 dicembre alle 10 nella chiesa delle anime del Purgatorio in corso Umberto I, 98 e sarà officiata da don Lorenzo Benincasa, parroco dei Pianesi di Cava de’ Tirreni.

“Faremo memoria del passato – sottolinea il Presidente del sodalizio Daniele Fasano – ricorderemo, nella consueta celebrazione natalizia, i caduti in tutte le guerre, i valorosi eroi e quanti hanno dato la vita per le missioni internazionali di pace”.