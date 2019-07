Rainbow Day martedì 23 a Giffoni.

In occasione della 49ma edizione del Giffoni Film Festival, la Cittadella si prepara ad ospitare il “RAINBOW DAY”, una giornata all’insegna dei colori di Rainbow che travolgerà il giovane pubblico del festival martedì 23 luglio. Il Giffoni Film Festival omaggia così la content company fiore all’occhiello del Made in Italy, attiva da oltre vent’anni nel panorama internazionale e guidata dal talento del suo visionario fondatore Iginio Straffi, che con la sua creatività ha conquistato il cuore di milioni di bambini, bambine e ragazzi in tutto il mondo.

L’Universo Rainbow farà sognare i Giffoners per l’intera giornata di martedì 23 luglio, con un ricco programma di eventi speciali che coinvolgerà grandi e piccini: agli Elements +3 sarà dedicato l’evento dei teneri protagonisti di 44 Gatti; le famose fatine dello Winx Club accompagneranno i giurati Elements +6, mentre gli Elements +10 saranno travolti dall’atmosfera unica e frizzante del nuovissimo live action Club 57.

I giurati Elements +3 avranno l’opportunità di assistere alla proiezione esclusiva di un episodio speciale di 44 GATTI alle ore 19:00 in Sala Sordi, e a seguire potranno incontrare i gatti più rock della TV, che già durante la scorsa edizione hanno entusiasmato i bambini con la loro travolgente musica: Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti dell’esilarante cartone animato in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, faranno divertire i più piccoli sulle note delle loro gattastiche canzoni, successi senza tempo tratti dal repertorio dello Zecchino d’Oro e amati da intere generazioni.

I giurati Elements +6 saranno protagonisti in un appuntamento davvero magico: le fatine del celebre WINX CLUB voleranno infatti al Giffoni per una ricorrenza molto importante, il loro 15mo anniversario, che festeggeranno insieme ai Giffoners! Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna debuttarono il 28 gennaio 2004 su Rai Due, e con la loro magia e la loro amicizia, positività, generosità e impegno, accompagnano da allora milioni di bambine in tutto il mondo nella loro crescita… quindi quale occasione migliore questa del Festival per celebrare insieme questo anniversario? I giurati degli Elements +6 avranno l’opportunità di assistere alla proiezione di due episodi inediti dell’ottava stagione della saga delle fatine più glitterate della TV: gli appuntamenti saranno due, uno alle ore 10:00 e uno alle ore 14:30 (entrambi alla Sala Lumiere) e a seguire i Giffoners potranno incontrare le loro eroine.

Gli Elements +10 potranno invece tuffarsi nella magnifica atmosfera di CLUB 57, il nuovissimo live action prodotto da Rainbow e Nickelodeon in onda su Rai Gulp. I giurati potranno assistere all’anteprima di un episodio inedito della serie, che verrà proiettato per loro in due appuntamenti, alle ore 10:00 e alle ore 14:30 (entrambi alla Sala Sordi) e avranno l’opportunità unica di incontrare in una talk speciale Riccardo Frascari, che interpreta JJ, il protagonista principale della serie. Club 57 racconta le avventure romantiche dei protagonisti all’interno dello show televisivo di musica e ballo più in voga nel 1957, anno in cui vengono catapultati dopo un misterioso viaggio indietro nel tempo.

E il “RAINBOW DAY” non finisce qui! Per un giorno la Cittadella si trasformerà in un universo di fantasia, e i Giffoners potranno immergersi nel mondo Rainbow con tante coinvolgenti attività a tema! Un’esclusiva area make-up in collaborazione con Making Beauty Academy di Milano accoglierà i piccoli Giffoners per trasformarli nei loro personaggi preferiti del mondo Rainbow e prepararli al frizzante Carpet della giornata, pieno di sorprese!

Tutti i protagonisti dei programmi TV Rainbow sfileranno sul Blu Carpet di #Giffoni2019: i quattro Buffycats di 44 GATTI, le sei fatine di WINX CLUB e JJ di CLUB 57, che si esibirà in uno strabiliante show di ballo insieme alla Rainbow Crew. Una parata davvero indimenticabile per tutti i Giffoners, da vivere insieme all’insegna del divertimento targato Rainbow.

Rainbow

Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, e ha raggiunto la fama mondiale grazie allo straordinario successo delle fatine Winx. Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze che è stata integrata nel 2015 con l’acquisizione della società canadese Bardel Entertainment Inc. Dal 2017 il Gruppo Rainbow, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Iven, ha inoltre ampliato la propria offerta prodotti televisivi e cinematografici dedicata ad adulti e famiglie attiva sul mercato da oltre 30 anni. Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting. Rainbow è un fenomeno riconosciuto di licensing, ricopre la tredicesima posizione nella Top Global Licensor List con più di 500 licenziatari attivi su scala mondiale.

Giffoni Experience

Il Giffoni Film Festival nasce nel 1970, grazie all’ambizione e alla determinazione di Claudio Gubitosi. Il festival è da quasi 50 anni, in tutto il mondo, il punto di riferimento del migliore cinema internazionale per bambini, adolescenti, ragazzi e famiglie. Dal 2009 l’evento Giffoni si trasforma in una factory culturale attiva tutto l’anno: “Giffoni Experience”. Con oltre 560 attività nel corso di tutto l’anno, sia in Italia che all’estero, Giffoni è in continua crescita, anche grazie alla Multimedia Valley: pensata per offrire stimoli e opportunità ai giovani talenti, è la più importante realtà del sud Italia dedicata a formazione, produzione e innovazione. Nelle passate edizioni del festival sono giunti centinaia di migliaia di famiglie e milioni di giffoners: Giffoni, più che un evento, è una bella storia italiana conosciuta ed amata in tutto il mondo.

Facebook: https://www.facebook.com/GiffoniExperience

Instagram: https://www.instagram.com/giffoni_experience

YouTube: https://www.youtube.com/giffonifilmfestival

Tendenze social: #Giffoni2019