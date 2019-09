No Gori Tour, tappa a Sarno sabato 7

Il tour “No Gori” riparte da Sarno, per informare i cittadini sulle conseguenze del tentativo di salvataggio in atto della GORI spa, con tariffe alle stelle, distacchi idrici selvaggi, e sulle protezioni politiche che garantiscono la sopravvivenza della società che attualmente gestisce il servizio idrico in gran parte dei Comuni della Regione Campania.

La terza tappa di questo tour, si terrà Sabato 7 Settembre 2019, alle ore 18.00 a Sarno in Piazza Marconi (spazio antistante bar del centro) nella città delle fonti, per denunciare gli accordi scellerati che ricadono sulle nostre teste e sulle nostre tasche. Un incontro pubblico che serve anche e soprattutto per riprendere la lotta per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

Interverranno: esponenti del Comitato Cittadino di Sarno “Acqua Bene Essenziale”; Franco Gioia, consigliere del Distretto Sarnese-Vesuviano EIC; Gaetano Ferrentino, consigliere del Distretto Sarnese-Vesuviano EIC; Giuseppe Grauso del Coordinamento Campano Acqua Pubblica; Gianluca Napolitano della Rete Civica ATO 3 Campania. Modera Massimiliano Amato della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno. All’incontro è stato invitato ad intervenire anche il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora.