Confindustria Salerno, Assemblea Pubblica lunedì 26 al Teatro Verdi con Boccia, De Luca e Napoli.

Lunedì 26 novembre alle ore 15.00 nella sede del Teatro G. Verdi avrà luogo l’Assemblea Pubblica di Confindustria Salerno.

Confindustria Salerno ha invitato Unioncamere, Confagricoltura, R.E TE. Imprese Italia e Coldiretti per una riflessione corale sulle prospettive economiche del Paese.

<<Alla luce di una manovra politica già bocciata dall’Europa – afferma il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete – riteniamo che l’impresa non possa restare a guardare e debba essere rimessa al centro. Il Paese è in bilico tra crescita e contrazione, con un Pil che si è fermato dopo tre anni e la disoccupazione è tornata a salire negli ultimi mesi oltre il 10%. Per questo, siamo convinti che la politica abbia la precisa responsabilità di prestare attenzione ai dati, alle ragioni dell’economia reale e non ai facili consensi.>>

Al centro del confronto le azioni da intraprendere per creare le migliori condizioni che consentano alle imprese di affrontare i mercati e subire meno ostacoli e blocchi possibili.

Il programma dei lavori prevede:

i saluti di Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La relazione del presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete.

L’intervista all’Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca a Roma, Viktor Elbling, a cura del giornalista e conduttore RAI Franco Di Mare.

L’intervento di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e Unioncamere.

A seguire la Tavola Rotonda, moderata dal giornalista Franco Di Mare, con Daniele Vaccarino, presidente R.E TE. Imprese Italia; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Francesco Rullani, professore associato – LUISS Guido Carli.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.