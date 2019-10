Al Teatro Arbostella “Il 1° amore non si scorda mai…la chitarra spesso”, divertenti gags di una coppia scoppiata

Continua con successo di pubblico e critica il cartellone 2019/20 al Teatro Arbostella di Salerno. A calcare le tavole del palco della struttura di Viale Verdi, per il secondo spettacolo in programma nella rassegna ideata da Gino Esposito, ci sarà la compagnia TeatroPerNoi di Napoli, vecchia conoscenza del pubblico dell’Arbostella che dopo il successo della passata stagione proporrà un nuovo esilarante testo dal titolo “Il 1° amore non si scorda mai…la chitarra spesso!” dell’autore Gennaro Castaldo.

La trama narra di una coppia che, come tante, vive immersa nella routine giornaliera. I sogni della gioventù se ne sono andati troppo presto: conosciutisi da ragazzi, poiché facente parte della stessa scatenata rock band, si è poi scontrata con le vicissitudini della vita quotidiana. Biagio si è man mano “accomodato” al passare degli anni e ormai la coppia parla solo a monosillabi, gesti e sguardi. Sandra, la moglie, farebbe di tutto per riavere il suo Biagio di cui si è innamorata da adolescente, ma questi sembra proprio non volerne sapere tuttavia, un giorno accade l’imprevisto: irrompe improvvisamente in casa un vecchio amico con consorte la cui moglie si lamenta sempre e solo della suocera, una coppia di ladri stranieri con pressanti problemi di corna e due poliziotti neuropatici con difficoltà di relazione con gli altri.

La tranquillità e le certezze di Biagio a questo punto sono messe seriamente in discussione dai nuovi e inaspettati ospiti. Tra battute, gag e situazioni paradossali… la coppia scoppierà davvero? Solo venendo a teatro è dato saperlo…

A scandire con precisione il ritmo da commedia degli equivoci a orologeria, sul palco, insieme al capo comico della compagnia e regista Ernesto Mignano ci saranno Concetta Romano, Sara Fedele Marco Multari, Martina Mignano, Alfredo Di Perna, Giacoma Fodale, Arturo Delogu e Luisa Perfetto. Al trucco ci sarà Vanda Amore, alla parte audio luci Roberto Ramundo

Spettacoli nei fine settimana 19-20-26-27 ottobre, 2-3 novembre 2019, il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo del singolo biglietto 12 euro, ridotto 10.

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it