XV Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, sabato 2 aprile Cava de’ Tirreni si tinge di blu.

Grazie al forte e costante impegno dell’Associazione “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C.”, sabato 2 aprile 2022, data in cui ricorrerà la XV Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, Cava de’ Tirreni (Sa) si tingerà di blu.

L’Associazione di genitori cavesi consegnerà a tutti gli esercizi commerciali dei palloncini blu, colore simbolo dell’autismo, mentre la Fontana dei Delfini di Piazza Duomo e il Palazzo di Città metelliano si illumineranno di blu. «Si tratta di gesti simbolici – sottolineano i genitori de “Il Grillo e la Coccinella” – ma di forte significato, perché vogliamo, con ancora più forza, smuovere gli animi della comunità per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico».

La giornata del 2 aprile è, infatti, nota come “Blue Day”, ossia la “Giornata Blu”, colore scelto in quanto «tinta “enigmatica”, che risveglia il desiderio di conoscenza e di sicurezza». Istituita nel 2007 dall’ONU, la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo del 2 aprile a Cava de’ Tirreni sarà caratterizzata anche e soprattutto da un momento di preghiera con la Santa Messa in programma alle ore 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo e delle Anime del Purgatorio, sita in Corso Umberto I, 98.

Per sostenere le tante iniziative messe in campo da “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C.” è possibile donare all’Associazione il 5/1000 (CF.: 95136050655), oppure contribuire spontaneamente effettuando un bonifico sul seguente conto corrente bancario: Codice iban IT 98 K 01030 76170 000002511936 – Intestatario: IL GRILLO E LA COCCINELLA A. GE. C. – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. Cava de’ Tirreni.