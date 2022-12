Ultimo appuntamento con Storie al Femminile venerdì 16 ad Ogliastro Cilento.

Si respira aria di festa al salotto della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento con il prossimo incontro di Storie al Femminile, in programma venerdì 16 dicembre, alle 17. L’ultimo appuntamento dell’anno, in compagnia di Anna Maria Monaco e il suo libro Sogno di Natale (Adda Editore) sarà anche l’occasione per anticipare la ripartenza di una nuova stagione che ci accompagnerà nei mesi a venire, portandoci per mano alla riscoperta della creatività in rosa dalla penna di scrittrici di generazioni e generi letterari diversi che presentano i propri romanzi e saggi, molte volte ispirati al territorio. Una stellina nera in un gruppo di luminosissime superlux, in groppa ad una superba cometa, in viaggio verso Betlemme la notte di Natale. Bisogna cacciarla via all’istante, altrimenti la sciagura si abbatterà su tutti. La stellina nera precipita e atterra sul ramo di un albero, ai cui piedi è accovacciato un gruppetto di bambini-ombra, nati, dicono loro, sotto una cattiva stella. In realtà, rifiuti dell’Umanità. Pregiudizio e rifiuto: due parole da cui non può nascere nulla di buono. E invece, no. La stellina nera non si scoraggia e trascina i suoi amici, rassegnati e scettici, da Gesù Bambino. In fondo è la notte di Natale e un miracolo è possibile. Ad ognuno di noi tocca fare la sua parte, bastano poche “parole miracolose” da riscoprire e in cui credere. Quali? Amicizia, accoglienza, solidarietà, sogni condivisi. I risultati potrebbero essere sorprendenti. Illustrazioni di Florisa Sciannamea. Insegnante nella scuola primaria per molti anni, Anna Maria Monaco da sempre impegnata nel campo della cultura, oltre che nella scrittura, è un’attiva sostenitrice della valorizzazione turistica e culturale della sua Buccino. In conversazione con l’autrice ci sarà il giornalista Alfonso Sarno. Ingresso libero.

PER INFO:

Posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo al

334 6299035 – 331 2756059

www.fondazionedestefano.it