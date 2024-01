Torna il Festival Teatro XS al Teatro Genovesi, primo spettacolo domenica 21

Dieci date e sei spettacoli in concorso per la quindicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2024, ideato ed organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania. Il palcoscenico è sempre lo stesso, da quindici anni, quello del Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita).

È un teatro “libero” quello che in questo 2024 si potrà vedere sul palco del Teatro Genovesi a Salerno. “Libero da ogni condizionamento, libero di essere e di esprimersi – commenta Enzo Tota – così come il pubblico ha potuto constatare in questi tre lustri del festival e negli anni di presenza in scena della compagnia. La selezione degli spettacoli in concorso rispecchia in qualche modo questa cifra e le presenze registrate nelle passate edizioni ne sono la cartina al tornasole”. Non a caso sul manifesto del festival quest’anno è presente questa frase di Koan Zen “Quando lo spirito è libero, tutto è libero intorno a lui”.

Oltre agli spettacoli in concorso quest’anno la programmazione ha proposto quattro eXtrafeStival, per un totale di dieci appuntamenti.

La novità di quest’anno si scopre sin dalla prima serata: ad inaugurare il festival domenica 21 gennaio sarà lo spettacolo, fresco di debutto per la Compagnia dell’Eclissi, “Stato contro Nolan: Un posto tranquillo” di Stefano Massini. Si tratta di un fuori concorso.

GLI SPETTACOLI IN CONCORSO. Domenica 4 febbraio l’ArTeatro&Teatro 99Posti di Mercogliano (AV) presenta “Uscita d’emergenza” di Manlio Santanelli. In questo lavoro del ’78, di grande attualità, il passato apparentemente oscuro che si svela nel suo progressivo evolvere è il tempo in cui si svolge l’azione; una gabbia il luogo. La Precarietà come ragione di vita è lo spazio. Domenica 18 febbraio sul palco di via Sichelgaita ci saranno gli attori della ELLEMMETI-Libera Manifattura Teatrale di Napoli con lo spettacolo surreale e coinvolgente, “La signorina Papillon” di Stefano Benni, per la regia di Orazio Picella. Domenica 3 marzo ancora un lavoro che attinge alle pagine del drammaturgo italiano, Manlio Santanelli, “Il baciamano” interpretato dagli attori della compagnia G.A.D. Città di Pistoia. Qui gli elementi del teatro dell’assurdo convivono con la follia e l’assurdità delle situazioni narrate, superate da un’ironia tutta napoletana.

Scene di vita quotidiana tra abitudine e crudeltà sono al centro de “Il malinteso” di Albert Camus (traduzione di Vito Pandolfi) che domenica 10 marzo vede concorrere al 15esima Festival XS la Compagnia AL CASTELLO di Foligno (PG). Domenica 17 marzo si cambia registro con “Penelope: L’eredità delle donne” di Marco Balma proposto dalla Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP). Domenica 7 aprile La Corte dei Folli di Fossano (CN) è in concorso con “Oltre la striscia” di Fabio Pisano, regia di Pinuccio Bellone. “Oltre la striscia” è una guerra nella guerra. I due personaggi diventano man mano sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici di scelte obbligate, in guerre obbligate.

Gran finale domenica 21 aprile 2024 con la serata di premiazioni e lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi.

Costo abbonamento, comprensivo del buffet per la serata finale, è di 80 euro; costo singolo spettacolo 12 euro. Per info e prenotazioni: 338 2041379.