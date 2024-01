Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi al via, Villani: risultato frutto del lavoro del M5S

“Da luglio l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi sarà finalmente operativo e rappresenterà uno scalo strategico cruciale nel panorama dei collegamenti nazionali e internazionali. Si tratta di un risultato atteso da tempo, reso possibile grazie a uno sforzo sinergico condotto dall’ex senatrice Felicia Gaudiano, dal consigliere regionale Michele Cammarano, dal Governo Conte e dai portavoce del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali. L’intervento dell’ex ministro Toninelli è stato determinante nello sblocco dei fondi necessari per il rifacimento della pista e il recupero di un’opera bloccata da decenni. L’aeroporto non sarà soltanto al servizio del settore turistico, ma si configurerà come un’infrastruttura strategica per tutte le aziende agricole e manifatturiere e, in generale, per le attività economiche salernitane, contribuendo significativamente alla ripresa economica della nostra provincia”. A dirlo è la coordinatrice provinciale M5S di Salerno Virginia Villani.

“L’aeroporto, che collegherà il nostro territorio, dal Cilento alla Costiera Amalfitana, al resto del mondo, ci consentirà di valorizzare le bellezze storiche, culturali ed archeologiche di incommensurabile valore che ospitiamo. Siamo certi che il suo impatto positivo si proietterà nel tempo, creando opportunità incredibili per l’indotto della nostra provincia. Come forza politica siamo orgogliosi di aver contribuito all’ottenimento di questo risultato”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.