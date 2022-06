Torna Buonissimi, lunedì 20 al Lido Rocce Rosse (Lloyd’s Baia Hotel) a Vietri, presentazione giovedì 16 a Palazzo di Città.

Tutto pronto per la quarta edizione di Buonissimi, il charity event dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN OdV, dedicato alla raccolta fondi per la ricerca scientifica.

La quarta edizione, realizzata sempre con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e di UniCredit con il Progetto “Carta Etica” e ideata e organizzata da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, si terrà il prossimo 20 giugno, dalle 19,30, presso le Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare (SA).



Anche quest’anno sarà un viaggio di gusto tra i profumi e i sapori del territorio, una festa in nome della vita che nel cibo trova nutrimento ed attraverso il cibo dona speranza, per un prestigioso appuntamento a sfondo sociale.



LA CONFERENZA STAMPA SI TERRÀ GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ALLE ORE 11

PRESSO LA SALA GONFALONE DEL PALAZZO DI CITTÀ A SALERNO



Per l’edizione 2022 Buonissimi ha deciso di sostenere il progetto biennale di ricerca CHANCE (Five hundreds CHildren with cANCErs) dell’Istituto di ricerca CEINGE di Napoli, per conoscere il panorama dell’ereditarietà genetica nel cancro infantile e facilitare lo sviluppo dei trattamenti personalizzati. CHANCE mira ad identificare le alterazioni genetiche ereditarie che portano all’insorgenza dei tumori pediatrici e a sfruttarle per conoscere i meccanismi molecolari che sono alla base della carcinogenesi e a migliorare la gestione clinica del paziente, indirizzando il medico verso l’utilizzo di trattamenti personalizzati.



Il sostegno di UniCredit è stato realizzato grazie ai fondi del Progetto “Carta Etica”, la carta di credito a contribuzione etica che, con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo, alimenta un fondo destinato a sostenere iniziative di solidarietà sui territori

Interverranno:

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno

Paola De Roberto, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno

Dott.ssa Anna Maria Alfani, Presidente dell’Associazione OPEN ONLUS

Dott. Mario Capasso, Professore in Genetica Medica Università degli Studi di Napoli Federico II e ricercatore presso l’Istituto CEINGE

Maria Marinelli per la Fondazione Giuseppe Marinelli

Paola Pignataro e Silvana Tortorella, organizzatrici e coordinatrici di Buonissimi

Angelo Pinto, Referente Territorial Development per il Sud di UniCredit