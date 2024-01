Torna About Dance, venerdì 5 e sabato 6 al Polo Nautico

Salerno si prepara ad accogliere la VIII edizione di “ABOUT DANCE…la danza che vuoi!”. Il winter camp dedicato alla danza, ideato da Carmine Landi, direttore artistico della kermesse, torna il 5 e il 6 gennaio nella location dell’Hotel Polo Nautico di Salerno.

Immerso in un’atmosfera incantata, arricchita dalle luminarie di Luci d’Artista che trasformano Salerno in un labirinto magico di emozioni, l’evento accoglie ballerini provenienti da ogni angolo d’Italia e dall’Estero.

È in questo contesto che l’evento si trasforma in un’esperienza unica, un viaggio verso l’espressione più autentica di ogni ballerino, attraverso il meraviglioso linguaggio della danza che unisce le persone in una passione condivisa.

Due giorni di stage, workshop che hanno l’obiettivo di arricchire il bagaglio artistico dei giovani ballerini che avranno modo di confrontarsi con maestri di chiara fama nazionale ed internazionale come André De La Roche, Kristina Grigorova, Alessia Landi, Ilaria Pilo, Yordan Dreke, Paolo Antonuccio, Giovanna Zeppieri, Peppe “POP J” Mingione, che condividono la loro esperienza e conoscenza per guidarli verso la maturità artistica. Ogni momento trascorso con loro è un passo in più verso il sogno di eccellenza nella danza.