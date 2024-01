Al Teatro Arbostella si aspetta la Befana con una calza piena di… risate: ecco i “Villa PerBene”

Ultimo appuntamento degli eventi natalizi al Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno. Dopo il successo tra Natale e Capodanno con il classico “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, spazio al cabaret nel giorno della vigilia della Befana. Dopo 10 anni tornano nella struttura di Viale Verdi i “Villa PerBene” che proprio dall’Arbostella lanciarono la volata per i loro successi artistici.

Comedy Show è lo spettacolo che andrà in scena venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 21. Un varietà irriverente e attualissimo che smaschera contraddizioni e cliché della nostra società, di noi stessi.

Monologhi, personaggi, battute a profusione, musica e contenuti video: 100 minuti di puro divertimento!

Villa Perbene è un collettivo comico salernitano nato nel 2012 composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio ed Andrea Monetti.

Le tre personalità e le rispettive diverse peculiarità comiche formano da subito un mix esplosivo.

Nell’anno stesso della fondazione il collettivo riceve molti consensi partecipando all’ultima edizione di Zelig off su Italia1, nel 2013 Chicco Paglionico conquista il grande pubblico approdando allo storico palco di Zelig Circus in prima serata su Canale 5 con la parodia di un commesso Ikea, stesso palco che ospiterà Andrea Monetti pochi anni dopo, nei panni dell’irriverente Don Andrea un parroco di provincia molto particolare. Contemporaneamente Francesco D’Antonio viene chiamato a far parte del cast di Colorado su Italia1.

Nel 2014, dopo i successi tv, il trio sposta il proprio focus sulla rete ed attraverso video, parodie e collaborazioni in pochi mesi conquista il web.

All’inizio del 2018 sono più di 200 mila gli utenti connessi e registrati alle pagine di VillaPerbene e più di 50 milioni le views totalizzate dai loro contenuti. Attualmente girano con i loro spettacoli in tutta Italia riscuotendo sempre successo di pubblico e di critica. Ma questa volta i Villa Per Bene vogliono stupire nuovamente nella loro Salerno.

Info al 3471869810 e prenotazioni on-line su www.postoriservato.it al link: https://www.postoriservato.it/villa-perbene-comedy-show…

ingresso 12 euro (+1 euro prevendita)