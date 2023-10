Top e Flop della Serie A nel 2023: Napoli e Inter le migliori, malissimo Salernitana, Udinese ed Empoli

Non è un periodo felice per i Granata a seguito dell’inizio stagione ben poco convincente, dopo la prima gara contro la Roma che aveva fatto illudere i tifosi. La sconfitta contro l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché tutto il 2023 della Salernitana è un grande flop, nonostante la salvezza della scorsa stagione.

Discorso diverso per Napoli e Inter, che stanno vivendo un 2023 d’oro nonostante qualche boccone amaro, dominando i pronostici sui match della Serie A e partendo entrambi da favoriti per la vittoria scudetto di quest’anno: stiamo parlando dei campioni in carica e dei vice campioni d’Europa.

Se il Milan si posiziona al terzo posto per punti messi a segno nel 2023, Empoli e Udinese fanno compagnia ai Granata in fondo la classifica totale, che prende in considerazione 29 partite disputate da gennaio fino a settembre.

Flop Empoli, Salernitana e Udinese nel 2023

Prendendo in considerazione l’anno solare e le due stagioni che lo attraversano fino a settembre, scopriamo che in 29 gare disputate l’Empoli è alla posizione numero 15 ed è proprio la vittoria contro la Salernitana che ha permesso il sorpasso dei Toscani con 29 punti: 1 punto a partita in media.

I Granata hanno messo in cassaforte 28 punti in questo 2023 e l’Udinese 25, tre pesanti flop che condannano questi club alla retrocessione o una lotta salvezza senza esclusione di gol. A proposito di reti, lo score della Salernitana è di 33 gol fatti e 48 subìti, per un totale di 5 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte nel periodo preso in considerazione.

Napoli, Inter e Milan al top in questo 2023

Basta guardare le statistiche di Serie A per scoprire che il Napoli non solo è una delle squadre più in forma di questo campionato ma anche del 2023: non poteva essere altrimenti per i Campioni d’Italia.

I Partenopei chiudono le prime 29 partite dell’anno solare con 18 vittorie, per un totale di 60 punti e 52 gol segnati a pari merito con l’Inter: sono proprio i Nerazzurri a sedere sul secondo gradino di questa speciale classifica.

Se i Nerazzurri non avessero perso la gara contro il Sassuolo lo score sarebbe stato pari a quello del Napoli, invece, è di 57 punti. I vice campioni d’Europa si stanno dimostrando sempre di più una squadra all’altezza di vincere questo campionato, non a caso i bookmakers hanno fissato la quota dell’Inter vincente Serie A 2023 – 2024 a 2.5, mentre il Napoli per via del mese di settembre troppo travagliato, si ritrova a essere il quarto favorito per la vittoria scudetto a quota 6.

Non bisogna sottovalutare il Diavolo, non solo perché rappresenta la sfidante più in forma insieme al Biscione, ma anche perché ha chiuso al terzo posto la speciale classifica delle 29 gare disputate fra gennaio e settembre con uno score di 52 punti.