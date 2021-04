Todis Salerno Basket 92, vittoria contro Potenza, turno infrasettimanale in trasferta a Taranto.

La Todis Salerno vince ancora. Felice anche la prima giornata di ritorno che vede le ragazze di patron Somma proseguire nella loro imbattibilità stagionale: 75-44 alla Nasce Un Sorriso Basilia Potenza al termine di una prestazione ancora una volta convincente. Consolidato il primato con 14 punti, mercoledì sera le granatine saranno di scena sul campo della Lowengrube Taranto nel recupero. Un banco di prova importante.

LA PARTITA. Coach Russo parte con Duran, De Mitri, Valerio, Cragnolino e Van der Linden. Apre subito De Mitri da fuori, accorcia Tolardo. Duran va nell’angolo e bissa la bomba della compagna. Praticamente Salerno segna solo dalla distanza nei primi… tre minuti (9-2) con De Mitri sugli scudi. In palla anche la venezuelana che con Cragnolino porta le granatine a +11 a metà quarto. Tripla ospite di Carosio per cercare di restare a contatto, ma De Mitri ha una mano caldissima. E poi l’atteggiamento difensivo della Todis è di quelli importanti: Van der Linden rende mansueta Imperiale, tutte le granatine sono concentrate. Non passa nulla. A fine quarto è 27-7 con il 100% di efficacia nei tiri da tre. Alla ripresa Sestito s’iscrive subito al club delle cecchine, poi però la mira di squadra cala leggermente. Potenza ci mette più intensità e Salerno gestisce per rifiatare dopo la partenza super. Forse troppo per i gusti di coach Russo. Le ospiti rosicchiano con merito: all’intervallo lungo è +18 (38-20) e l’allenatore di casa si fa sentire.

Al rientro l’ex di turno Gomez piazza la tripla del 38-23 che sveglia… Salerno. Le granatine riprendono a marciare spedite e portano il margine a + 32. Ruotano tutte e tutte danno un apporto considerevole, a cominciare dalle più giovani Ghiran e Galizia. Il finale è di 75-44. Un’altra prestazione convincente per il roster di coach Aldo Russo. “Ho ricevuto anche stavolta risposte importanti dal punto di vista dell’approccio. Avevo catechizzato il gruppo e le ragazze hanno eseguito alla perfezione in entrambe le fasi. – le parole dell’allenatore – Poteva starci un calo nel secondo quarto, unico piccolissimo neo in una buona prestazione. Ho deciso di dare ampio minutaggio a tutte le giocatrici e sono felicissimo delle risposte ricevute soprattutto dalle seconde linee. Ora ci aspetta una trasferta difficile contro Taranto: affronteremo le pugliesi due volte nel giro di due settimane e vogliamo misurarci con partite sempre più impegnative”.

TABELLINO – TODIS SALERNO ’92-NASCE UN SORRISO BASILIA POTENZA 75-44 (7-27; 38-20; 63-31)

SALERNO: Valerio 11, Orchi 10, De Mitri 11, Cragnolino 9, Galizia 0, Sestito 10, Martella 0, Van der Linden 4, Aceredo 3, Duran 15, Scolpini 2, Ghiran 2. All: Russo.

POTENZA: Molinari 0, Imperiale 0, Carosio 14, Stoyanova 4, Memoli 0, Marino 3, Panteva 0, Venerito 8, Summa 0, Gomez 9, Mazzullo 4, Tolardo 2. All: Luongo.

Arbitri: Sacco-Meo

Partita infrasettimanale alle porte per la Todis Salerno ’92, che mercoledì 28 aprile affronterà l’insidiosa trasferta di Taranto contro le padrone di casa della Lowengrube Ad Maiora. Palla a due alle 20 al PalaMazzola, con la direzione arbitrale dei signori Francesco De Carlo di Lequile (LE) e Giacomo Tornese di Monteroni (LE). Si tratta di un recupero. La gara non fu disputata a marzo, alla terza giornata del campionato di B femminile, ed andrà quindi a completare il pacchetto delle partite del girone d’andata delle granatine di coach Aldo Russo. La particolarità è che subito dopo l’andata si giocherà il ritorno: l’8 maggio, infatti, il calendario prevede lo stesso match a campi invertiti. In mezzo, Salerno non disputerà la gara sul parquet della Polisportiva Battipagliese, prevista per l’1 maggio ma rinviata dalla Fip a causa della concomitanza dell’impegno della società ospitante nei playout di Serie A1, che vedrà schierate anche diverse atlete appartenenti al roster della B. Non c’è ancora la data del recupero: il 26 maggio potrebbe essere giorno utile.

Ma prima, la doppia sfida contro Taranto. Le pugliesi hanno disputato cinque partite (in sospeso anche il recupero contro Battipaglia, calendarizzato l’11 maggio), perdendo solo sul campo della JustMary Capri, ed hanno ambizioni di vertice. La Todis Salerno ’92 è al momento in testa alla classifica, finora imbattuta ed in fiducia. Ma le insidie possono essere sempre dietro l’angolo. Nel precedente turno di campionato, la Lowengrube Ad Maiora Taranto ha avuto la meglio sull’Edilizia Innovativa Catanzaro (68-47).

La brindisina Alessia De Mitri, tornata quest’anno alla corte di patron Angela Somma dopo una precedente quinquennale esperienza salernitana, sarà una fresca ex di turno. L’anno scorso, infatti, ha militato proprio nelle file di Taranto. “Ci sono sicuramente sensazioni diverse e un coinvolgimento emotivo particolare, perché conservo amicizie sia con le giocatrici, sia con tecnici e dirigenti. Sarà bello tornare lì, ma una volta in campo si penserà solo alla partita e a fare il massimo. – dice la giocatrice della Todis – Ci stiamo allenando con concentrazione ed attenzione, come si preparano tutte le partite importanti. Sarà sicuramente una gara ‘nuova’, da affrontare sin dal primo minuto con determinazione e voglia di fare risultato. Sarebbe importante per mantenere il primo posto, ma sappiamo che non sarà affatto semplice, perché di fronte ci troveremo un roster di tutto rispetto e reduce da buone prestazioni. Giocheremo la nostra pallacanestro con le nostre qualità, come sempre fatto fino a questo momento. Ma non dobbiamo mai smettere di provare a migliorare, perché ci sono sempre margini”.