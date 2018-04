Con Volawifi wi-fi gratuito a Battipaglia.

La Volawifi srl, società operante nel settore delle telecomunicazioni wifi, con il patrocinio del Comune di Battipaglia, ha illustrato a stampa e cittadini l’iniziativa “Adotta una piazza” nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente del CdA di Volawifi Stefano Rossi, il vicesindaco Ugo Tozzi e la responsabile del Servizio Sistemi Reti Innovazione Tecnologica Carmela Buonomo.

Presenti i presidenti delle associazioni dei Commercianti Confcommercio, Massimo Sorvillo, Rinascita, Lucia Ferraioli, e del Club Lions Eboli-Battipaglia host Rita Biancullo. Già “adottate” nel comune di Battipaglia sono piazza Aldo Moro adottata da Nonna Rosa Salumeria Alcolica, piazza Amendola adottata da Cerasella Ice Cream, Coffee and Dessert, via Pastore adottata da Bar Capri, via Mazzini adottata da Telefonia Lecce e via Ionio adottata da Martini Cafè.

“Adotta una Piazza” è il progetto nato per realizzare punti di accesso ad Internet nelle piazze e nei luoghi della bella Italia e, nel contempo, favorire lo sviluppo del territorio. I commercianti, gli enti pubblici e privati, sempre più numerosi, credono che la connessione ad Internet debba essere libera per tutti ed ovunque.

Grazie ad “Adotta una Piazza”, un esercente adotta la zona antistante la propria attività, con una spesa minima che parte da € 0,50 al giorno, condividendo parte della sua rete Internet attraverso l’installazione di un Hotspot wifi targato Volawifi e di un software innovativo che connetterà anche il Comune di Battipaglia al più grande network nazionale federato di Hotspot Wi-Fi promosso dagli esercenti. Numerose sono le richieste degli esercenti che desiderano partecipare al progetto. Per ulteriori informazioni in merito è possibile scrivere al seguente indirizzo email: info@volawifi.it.

Il sistema, oltre a garantire due ore al giorno di navigazione gratuita, terrà informati clienti, cittadini e turisti sulle iniziative commerciali proposte dai commercianti sul territorio con 10 secondi di spot random. Ad ogni accesso alla rete Hotspot di @Volawifi verrà visualizzato uno spot (pre-login). L’accesso alla rete di “Adotta una Piazza” avviene attraverso il sistema “One Account” che prevede il collegamento a tutto il network con user e password unica fornita dal sistema in fase di registrazione o tramite social network. Per facilitarne l’utilizzo il sistema riconosce gli utenti al successivo collegamento alla rete @Volawifi.