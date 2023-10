Teatro Arbostella, ancora comicità in arrivo: ecco “Tesoro non è come credi!” di Caiazzo

Prosegue, all’insegna della comicità, il cartellone della XVI stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo l’apertura ricca di consensi e applausi riscontrata da Sasà Palumbo e la sua Compagnia con Caino si è fatto prete, ecco un altro testo esilarante ad allietare il folto pubblico della struttura di Viale Verdi. Nei prossimi tre week-end in scena “Tesoro, non è come credi!”, farsa scritta oltre una decina di anni fa da Paolo Caiazzo, è interpretata dalla compagnia Teatromania di Gianni Tricarico di Napoli, diretta da Rino Grillo e da anni presente nel cartellone ideato dal compianto Gino Esposito.

La commedia narra di un fotografo di moda, Michele che, dopo aver vissuto un passato glorioso, si trova a fare i conti con una profonda crisi artistica ed economica. E non solo. Deve combattere anche con una suocera molto particolare ma soprattutto non riesce a riconquistare le attenzioni della moglie Marianna. Un giorno un suo ex collega gli propone di fare degli scatti ad una avvenente e famosa fotomodella che irrompe, così, nella sua vita coniugale provocando gelosie, ripicche ed equivoci che divertiranno il pubblico dall’inizio alla fine. Ma, proprio come nella migliore tradizione, niente è scontato e infatti, proprio a causa dell’intromissione nelle loro vite della bellissima top-model, i coniugi si troveranno ad affrontare un problema molto serio, ma allo stesso tempo molto divertente con tanto di colpo di scena finale. Nella farsa si alterneranno incroci, intrecci e menage a trois. Il tema trattato è quello del tradimento, della bigamia e dell’infedeltà.

Sul palco si avvicenderanno con perfetti tempi comici e ritmi sostenuti Rino Grillo, Mariarosaria Cafiero, Pasquale Falconetti, Nunzia di Mare, Antonino Guida, Pasquale Minopoli, Noemi Giangrande, Paolo Trammacco, Valeria Califano, Margherita Nativo.

Gli spettacoli saranno replicati nei week-end 21-22-28-29 ottobre, 4-5 novembre 2023 (il sabato alle 20.45, la domenica alle 19.15). Costo del biglietto 13 euro, (ridotto 11 euro). Intanto c’è ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al costo di 100 euro per 10 spettacoli in cartellone.

Info e prenotazioni: 347-1869810, 328-2664758, 089-3867440