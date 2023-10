Medaglia Accademica di Benemerenza conferita al professor Vincenzo Mallamaci, il medico salernitano che da 35 anni è tra i volontari soci dell’Associazione Internazionale Onlus “E ti porto in Africa”

La Norman Academy, presieduta dal professor Giulio Tarro, ha conferito al professor Vincenzo Mallamaci la Medaglia Accademica di Benemerenza nel corso di una solenne cerimonia tenutasi lo scorso sabato a Roma presso il Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare.

Un importante riconoscimento per il professore salernitano che in 35 anni di volontariato medico in Africa, unitamente ai volontari soci dell’ Associazione Internazionale Onlus “E ti porto in Africa”, da lui fondata e presieduta, ha realizzato un orfanotrofio, 25 centri medici con sale parto, innumerevoli pozzi per l’acqua, 600 adozioni a distanza, ristrutturato e gemellato scuole primarie in Villaggi bisognosi e realizzato piantagioni di cacao, jatroba, zenzero ed allevamenti ovicoli donati a famiglie povere per permettere loro il lavoro in sede ed evitare i barconi della morte.

“Sono molto onorato di aver ricevuto questa Medaglia da un’associazione no profit come la Norman Academy, incorporata nello Stato della Florida e che opera in Italia in piena adesione ai trattati d’amicizia tra USA e Italia. Una medaglia che voglio condividere non solo con la mia famiglia, ma anche e soprattutto con tutti i miei colleghi che da 35 anni mi affiancano nelle missioni umanitarie dell’Associazione “E ti porto in Africa”. Grazie a loro siamo riusciti a realizzare tanti progetti e tanti altri, ci auguriamo di portarne a termine nel corso delle nostre prossime missioni umanitarie”.