Targa dell’Ordine dei Medici alla memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio ucciso nella Repubblicaa Democratica del Congo

Si terrà DOMANI sabato 24 febbraio alle 11,30, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, la cerimonia di consegna di una targa alla memoria del diplomatico italiano Luca Attanasio, ucciso da ambasciatore della Repubblica democratica del Congo, il 22 febbraio 2021. La targa, decorata in oro con il logo dell’Ordine, sarà ritirata dai genitori del diplomatico.

Il presidente dell’Ordine dei Medici dottor Giovanni D’Angelo, che consegnerà la targa con il Consiglio, si era impegnato a dare seguito all’approfondimento di questo fatto di sangue su cui non è stata fatta luce, dopo la presentazione che si tenne nello scorso aprile all’Ordine, del libro della giornalista Antonella Napoli, dal titolo “Le verità nascoste del delitto Attanasio”, pubblicato da All Around.

“A Luca Attanasio, ambasciatore di pace e difensore dei diritti umani – recita la targa – morto nello svolgimento di una missione volta ad aiutare i più deboli e bisognosi, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Salerno dedica questa targa a ricordo della sua opera perché sia esempio imperituro di altruismo, umanità e servizio per la Patria”.