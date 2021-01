Alma Salerno alla ricerca del primo successo esterno ad Aprilia.

L’Alma Salerno riprende la rincorsa ai play-off dal Pala Rosselli di Aprilia. Il gruppo agli ordini di Marcelo Magalhaes prepara la trasferta in terra pontina con grande determinazione, bramando il terzo successo stagionale consecutivo. La gara, in programma sabato 23 gennaio alle ore 15.30 presso l’impianto laziale, sarà fruibile in streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Aprilia.

Assente di lungo corso Luca Priori: il brasiliano, sulla via del recupero dopo l’infortunio rimediato nella trasferta di Parete, non sarà a disposizione di tecnico e compagni.

La società granata, come da rituale settimanale, in ottemperanza al protocollo sanitario del 2 dicembre 2020 (che comporta l’attuazione dei test antigenici al gruppo squadra) ha effettuato i tamponi ai propri atleti. I test hanno dato esito negativo.

DICHIARAZIONI DELL’ALLENATORE MARCELO MAGALHAES – “Arriviamo alla partita di sabato dopo una serie di risultati positivi. Stiamo recuperando anche gli ultimi acciaccati, spero a breve di poter contare sulla rosa al completo. La società sta facendo uno sforzo economico importante sul mercato. I nostri avversari gioveranno del fattore campo, leggermente più piccolo del nostro. Troveremo una squadra in salute che proverà a fare punteggio pieno”.

Fischio d’inizio affidato al sig. Stefano Massacesi dell’Aquila, coadiuvato da Chiara Amicucci della sezione di Avezzano. Cronometrista della gara il sig. Simone Pisani di Aprilia.