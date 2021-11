ShopNow, l’azienda del Vallo di Diano premiata tra le 160 più performanti e affidabili d’Italia.

Importante riconoscimento per la ShopNow, azienda del Vallo di Diano specializzata in e-commerce, associata Confesercenti Salerno e Vallo di Diano, premiata tra le 160 aziende più performanti e affidabili d’Italia nell’ambito dell’evento Industria Felix a Roma.

Organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Il Sole 24 Ore e Università LUISS Guido Carli, il premio nasce da un’inchiesta giornalistica: quali sono oggettivamente, secondo i dati di bilancio del Cerved Group Score Impact, le aziende più performanti e affidabili d’Italia? Sono stati analizzati 850 mila bilanci di società di capitali grazie all’intelligenza artificiale e ad un algoritmo di competitività, prendendo in considerazione solo aziende con un utile e ritenute solvibili. Tra le 160 aziende virtuose premiate presso l’università Luiss, c’è la ShopNow Srl, azienda del Vallo di Diano che si è distinta nella categoria del commercio on line.

Ad aprire la cerimonia è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assunta Messina. Sono intervenuti il presidente del Copasir Adolfo Urso, l’amministratore delegato di Simest (Gruppo Cassa depositi e prestiti) Mauro Alfonso, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi e altre cariche istituzionali.

“È stato un riconoscimento del tutto inaspettato ma è stata la conferma di questi anni di lavoro puntuale e disciplinato nei confronti sia del mercato che dei clienti – ha commentato Gianluca Vegliante, CEO di ShopNow srl – . Il premio è un riconoscimento all’impegno della nostra azienda in questi anni. Il merito va sicuramente ai nostri collaboratori che lavorano ogni giorno con il sorriso, come se fosse un hobby. Questa è la nostra cifra, e oggi abbiamo la consapevolezza che stiamo lavorando nel modo giusto”.

La ShopNow srl è stata fondata dai fratelli Gianluca e Giuseppe Vegliante che dagli albori di internet, dal 1998, si occupano della realizzazione di siti web e piattaforme e-commerce. Alcuni degli e-commerce proprietari sono leader in Italia nella vendita online del settore fai-da-te e dell’arredamento su misura: leTapparelle.com, DocciaBox.com, Zanzariere24.it e, l’ultimo lanciato all’interno del network aziendale, BricoBros.com.

Nonostante lo sguardo rivolto al futuro, la ShopNow resta fortemente radicata al territorio d’origine, infatti la maggior parte dei fornitori di prodotti sono fabbriche campane ed in particolare del Vallo di Diano.

Da questi aspetti nasceranno nel Vallo di Diano due spin-off dell’azienda: