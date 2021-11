Libriamoci, Antonella Casaburi a Casal Velino.

L’ IC di Casal Velino incontra la scrittrice salernitana Antonella Casaburi

Gli alunni della scuola secondaria di Casal Velino hanno dialogato con la scrittrice Antonella Casaburi nell’ambito di “Libriamoci”, importante progetto nazionale dedicato a promuovere la lettura nelle scuole, con lo scopo di accendere negli studenti l’amore per i libri e per la lettura.

Gli alunni hanno ascoltato la scrittrive leggere brani tratti dal suo libro “Mirari”, fulminante esordio letterario della giovane scrittrice e docente salernitana finito su “Millionaire”, esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino, e che dal 4 all’8 dicembre sarà presente alla Fiera del Libro di Roma. Un romanzo che parla di viaggi in treno, di incotri fra sconosciuti, e dell’imprevedibilitàndella vita, capace di stravolgere ogni piano prestabilito.

Iniziative come queste dimostrano quanto importante sia, per sviluppare nei giovani l’amore per la lettura, creare occasioni di incontro con gli scrittori e regalare libri.