Salone della Dieta Mediterranea, gli appuntamenti a cura di Edamus.

Il Consorzio Edamus è tra i promotori della prima edizione di DMed – il Salone della Dieta Mediterranea che si terrà dal 26 al 29 Maggio 2022, presso il polo fieristico dell’Ex Tabacchificio Cafasso di Capaccio Paestum.

“Uno sviluppo territoriale sano è alla base di una crescita sostenibile – ha detto il presidente del Consorzio Edamus Emilio Ferrara – Il Consorzio Edamus è nato per promuovere i prodotti alimentari italiani nel mondo. La Dieta Mediterranea è un ottimo veicolo di internazionalizzazione per i cibi freschi e sani che le aziende associate ad Edamus propongono. Inoltre qui abbiamo le nostre radici, quindi ci è sembrato naturale sostenere questa iniziativa che ben si coniuga con la nostra mission e con le attività del nostro format espositivo, l’Italian Fruit Village”. “Proprio durante il Fruit Logistica di Berlino abbiamo lanciato questo progetto che ci vede impegnati con alcune attività di promozione delle aziende associate e che ci consente di ritrovarci dopo il successo di Cibus, in attesa dell’edizione estiva del Biofach di Norimberga dove il Village, per la prima volta, sarà nella sua veste biologica. Un modo per affermare, ancor di più la nostra attenzione alla qualità delle nostre produzioni” – ha concluso Ferrara.

Al Salone il Consorzio Edamus sarà presente con numerose iniziative. Convegni, showcooking e masterclass per promuovere il consumo di prodotti freschi e la sana alimentazione in cucina. Per dimostrare che cucinare è un’arte alla portata di tutti si è affidato a due testimonial del mondo dello spettacolo, gli attori Maurizio Casagrande e Paolo Conticini che interpreteranno delle ricette a base di ortaggi freschi. Ma per dimostrare che la cucina può essere anche un momento di altissima professionalità anche organizzato due showcooking con il coinvolgimento di due chef stellati Giovanni Solofra (Chef Tre Olivi**) e Cristina Bowerman (Chef Glass Hostaria*). Tra gli appuntamenti, tutti organizzati dalle aziende e Op Aderenti al Consorzio Edamus, anche gli interventi dell’agrichef Geppino Croce, della chef esperta lievitista Helga Liberto e delle chef Elena Secrii e Michela Festa, di Francesco Forte, del pizzaiolo Agostino Landi e Biologo Nutrizionista Emanuele Alfano.

Tanti anche i momenti di dibattito e confronto promossi da Edamus. Tra i temi che saranno affrontati il futuro dei Consorzi di tutela e dei Distretti del cibo e i percorsi virtuosi verso una certificazione di qualità del pomodoro pelato di Napoli e della cacioricotta cilentana.

Il programma degli eventi promossi dal Consorzio Edamus al Salone della Dieta Mediterranea.

Venerdì 27 maggio

Ore 11:00 Talk

Il territorio in relazione alle produzioni di qualità

a cura di Confagricoltura e Gal Terra è Vita

Ore 15:00 Cooking show

Francesco Forte – Tiramisù di fragola e menta

a cura di Assofruit

Ore 16:00 Talk

Il cacioricotta cilentano, percorso virtuoso verso un marchio di qualità

a cura di Confagricoltura

Ore 16:00 Masterclass

Degustazione guida

conduce Domenico Cosimato, Presidente Oleum

a cura del Consorzio di Tutela

Ore 17:00 Cooking show

Connubio di carciofo di Paestum IGP e Mozzarella di Bufala campana DOP

Giovanni Solofra Chef Tre Olivi** Paestum

A cura di Consorzio di Tutela Carciofo di Paestum IGP e Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana

Ore 17:00 Talk

Consorzi di tutela, costruire reti. Un imperativo per la crescita delle produzioni

a cura di Confagricoltura e Gal Terra è Vita

Ore 18:00 Cooking show

Maurizio Casagrande – Ciak si cucina

a cura di OP Terra Orti e OP AOA

Ore 19:15: Cooking show

Francesco Forte – Tiramisù di fragola e menta

a cura di OP Assofruit

Ore 19:45 Cooking show

Francesco Forte – Purea di Finochhi e chips croccanti

A cura di Azienda Agricola Paolillo

Ore 20:15 Cooking show

Geppino Croce – Il viccio cilentano con Rucola IGP

a cura della OP Altamura

SABATO 28 MAGGIO

Ore 14:00 Cooking show

I Sapori del Sole

con le chef Elena Secrii e Michela Festa

Ore 10:30 Talk

Verso l’IGP del pomodoro pelato di Napoli

a cura di Giovanni De Angelis, direttore ANICAV

Ore 14:00 Cooking show

Paolo Conticini

Pasta con le zucchine, a modo mio

a cura di OP Terra Orti e OP AOA

Ore 15:00 Cooking show

Helga Liberto e i suoi lievitati

a cura di OP Terra Orti e OP AOA

Ore 15:00 Cooking show

Agostino Landi – La pizza speciale di Ago

PizzArt Battipaglia – Panettone d’estate

a cura di OP Terra Orti e OP AOA

Ore 16:00 Talk

Consulta nazionale dei Distretti del cibo. Confronto sui distretti agroalimentari della Campania

Emilio Ferrara presidente Consorzio EDAMUS

Roberto Mazzei, Presidente Consulta nazionale Distretti del cibo

Nicola Caputo, Assessore Regionale Agricoltura Regione Campania

Ore 18 Cooking Show

Massimo Bonetti – La pasta di Gragnano IGP e i fagioli di Controne

a cura di OP Terra Orti

DOMENICA 29 MAGGIO

10:30 Cooking Show

Emanuele Alfano – In Cucina con il Biologo Nutrizionista

a cura di OP Terra Orti

11:30 Cooking Show

Cristina Bowerman – Chef Glass Hostaria

a cura di OP Terra Orti