Salerno Letteratura, Piero Trellini domenica 17 a #Fuorifestival

Nuovo appuntamento con il #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Domenica 17 dicembre alle 18, presso gli spazi della Pinacoteca provinciale di via Mercanti, si terrà l’incontro con Piero Trellini, autore di “R4 – Da Billancourt a via Caetani” (Mondadori). In dialogo con l’autore ci sarà lo scrittore Corrado De Rosa.

IL LIBRO. Quel muso suscitava simpatia. Ma forse nascondeva la sua vera essenza. Un retro dotato di un grande portellone con un pianale disteso per agevolare le operazioni di carico. Quando la Renault 4, detta Marie Chantal, debuttò nel Grand Palais di Parigi, dissero che sarebbe stata l’auto di tutti. E quella R4 color amaranto, modello Export, acquistata nel 1971 da Filippo Bartoli, divenne di tutti. A partire dal momento in cui, il 9 maggio 1978, dopo 253.839 chilometri di vita, smise di respirare insieme al corpo che trasportava. Lui era l’uomo più importante d’Italia. Lei l’auto più venduta di Francia. Era nata a Billancourt, la fabbrica parigina che aveva modellato il volto di una nazione. Nelle sue officine avevano lavorato il leader cinese Deng Xiaoping, il fotografo Robert Doisneau, la filosofa Simone Weil, il cantautore Georges Brassens e persino Gusztáv Sebes, l’allenatore della Grande Ungheria. Ma non solo loro. Dentro quegli stabilimenti, germogliati nel giardino della madre di Louis Renault, si erano mosse altre esistenze destinate ad attraversare due conflitti mondiali, la Guerra fredda, il Sessantotto, la crisi economica e la lotta armata. Seguendo quel filo lunghissimo che lega un’origine a un epilogo, riga dopo riga Piero Trellini ci trascina in un incredibile viaggio, dentro una storia che va vista dal basso, dove sono i fari delle auto a guidarci. Lungo il percorso ogni cosa si collega. Si rincorrono i pensieri di Henry Ford, Adolf Hitler, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Clare Boothe Luce, George Marshall, Eduardo De Filippo, George Patton, Jean-Paul Sartre, Le Corbusier, Giangiacomo e Inge Feltrinelli, Sandro Pertini, Renato Curcio, Pier Paolo Pasolini, Henry Kissinger, Paolo VI, Aldo Moro e molti altri. Sarà la lenta trasformazione delle loro teste, attraverso una catena invisibile di anelli, a deviare la storia, portando quell’auto e quei pensieri a respirare la stessa aria e a intraprendere il medesimo tragitto. Per ritrovarsi, nelle ultime strepitose pagine, sovrapposti e coincidenti dentro la più drammatica delle coordinate.

L’AUTORE. Piero Trellini scrive per “la Repubblica”, “La Stampa”, “Il Sole 24 Ore”, “Il Messaggero”, “il manifesto”, “Il Foglio”, “Art e Dossier”. Ha pubblicato La partita. Il romanzo di Italia-Brasile (Mondadori, 2019; premio Bancarella Sport 2020, premio Ape 2020, premio Mastercard Letteratura Opera prima 2020, premio Giuria tecnica Massarosa 2020), che ha riscosso un immediato successo di critica e di pubblico e del quale, tra le altre, sono state realizzate una serie televisiva, in onda su Sky, e un’edizione fotografica, Le immagini di Italia-Brasile (Mondadori, 2022), vero e proprio “libro illustrato d’autore”. Ha pubblicato anche Danteide (Bompiani, 2021) e L’Affaire (Bompiani, 2022), nominato “Libro dell’anno” dai lettori del “Corriere della Sera”.