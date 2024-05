Salerno e il roadshow Nethesis, l’innovazione digitale Open Source si fa in “costiera”

Arriva a Vietri sul Mare, nella splendida costiera amalfitana, il roadshow 2024 di Nethesis “Training On the Road -TOGETHER IS BETTER” (23 maggio -Lloyd’s Baia Hotel – ore 09.00-17.00). È la settima tappa del viaggio in Italia 2024, dedicato in particolare alla trasformazione digitale delle PMI, organizzato e realizzato da Nethesis, azienda Pesarese nata poco più di vent’anni fa (2003) e diventata, oggi, grazie ai suoi più di 35 mila clienti e 560 partner, la maggior produttrice di soluzioni business IT originate da codice Open Source, per telefonia VoIP, Cyber Security, Collaboration suite per Smart Working e Hotspot marketing-oriented.

“La trasformazione digitale di micro, piccole, medie imprese passa attraverso la capacità di rinnovare la gestione del ciclo produttivo, telefonia, sicurezza informatica e infrastruttura di rete su standard digitali più avanzati – spiega Cristian Manoni CEO di Nethesis – un processo particolarmente importante nel territorio salernitano e della sua costiera, dove operano imprese di medie e piccole dimensioni, in particolare nel settore alimentare, ma che producono forti volumi di export UE ed extra UE.”

Nella giornata di domani, nella sala conferenza del Lloyd’s Baia Hotel, la platea sarà infatti composta da oltre 100 professionisti del settore IT del territorio salernitano: System integrator, fornitori di soluzioni cloud, esperti in telecomunicazioni, centralini e unified communication, managed service provider, provider locali, software House.

“Il nostro roadshow 2024 è dedicato alle aziende dei territori, ai provider informatici di ogni territorio e in particolare alla rete dei nostri 560 partner/reseller di tutta Italia. Sono loro a confrontarsi quotidianamente con i bisogni delle PMI. Senza rivoluzione digitale non si cresce. – conclude Cristian Manoni – In questa stagione del roadshow Together is Better abbiamo avuto conferma del grande interesse nella formazione delle soluzioni Open Source che forniamo. Strumenti che diminuiscono il lavoro e portano in azienda una nuova cultura della comunicazione interna e esterna all’azienda”.

Il roadshow Nethesis si svolge con la partecipazione di importanti partner sponsor: Keliweb, Ruijie, Syneto, Orizon, Attiva Evolution, VoipTel Italia, Wp Rack & Cabling.

N.B. nella foto Tour Nethesis precedente tappa Monza

ABOUT NETHESIS

Nasce a Pesaro nel 2003 e ha compiuto lo scorso settembre vent’anni d’attività. L’azienda, con i suoi oltre 35 mila clienti e una rete di 600 partner/reseller nazionali e 15 all’estero, è la maggior produttrice italiana di soluzioni ICT per il business originate da codice Open Source. Offre innovative soluzioni nei campi di Cybersecurity, telefonia VoIP e Smart Working. I suoi sistemi NethSecurity 8, NethServer 8 e NethVoice, gestiscono e trattano in tempo reale il flusso di informazioni, dati, richieste e messaggi di ogni impresa. Il suo staff è formato da 40 dipendenti: 30 in area tecnica (ricerca e sviluppo e assistenza) e 10 tra marketing e commerciale con collaboratori esterni anche in Sudamerica e USA. Nethesis è accreditata come centro di formazione e rilascio certificazioni EC-Council (International Council of Electronic Commerce Consultants) per la cybersecurity. È anche Polo tecnologico universitario Yuni dell’Università Telematica degli Studi IUL, creata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e Università degli Studi di Foggia. Le policy aziendali garantiscono parità salariali e stesse opportunità di carriera donna/uomo. Nethesis verifica la sua catena di approvvigionamento acquistando prodotti in linea con i principi di sostenibilità sociale ed economica. La logistica degli appliance è seguita dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio che favorisce l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Nethesis è a impatto ambientale basso, utilizza un data center che opera solo con energia da fonti rinnovabili e i bisogni energetici della sede aziendale sono interamente coperti da impianto fotovoltaico autonomo.