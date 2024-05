H-Code 44, il nuovo album di Miky Up dedicato alle implicazioni dell’intelligenza artificiale, presentazione sabato 25 a Nocera

Sabato 25 Maggio, dalle ore 10:30, presso lo spazio multifunzionale LEZCO, sito a Nocera Inferiore in via Matteotti 5, verrà presentato ufficialmente il nuovo lavoro musicale di Miky Up, all’anagrafe Michele Parisi (ex The Moles con Enzo D’Alessio, fratello di Tony, ndr). Oltre all’artista, interverrano il professor Giovanni Tammaro scrittore e informatico e Antonio Grimaldi attore e regista teatrale. L’’incontro sarà moderato dal giornalista Roberto Sdino.

H-CODE 44 è un album strumentale interamente composto e arrangiato da Michele Parisi, ed è costituito da nove tracce originali: un viaggio verso la riaffermazione dei valori umani tra transumano e postumano. L’opera è stata ispirata da Paolo Benanti, teologo morale della Pontificia Università Gregoriana, studioso di nuove tecnologie e neuroscienze, consigliere di Papa Francesco in merito all’I.A, rappresentante dell’Italia all’Onu nella commissione istituita per studiare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e anche presente in quella voluta dal governo Meloni. Benanti ha impreziosito il lavoro del compositore nocerino, realizzando una breve presentazione dell’opera, presente nel booklet del cd. Tutti i temi affrontati nell’opera musicale saranno approfonditi durante l’evento/presentazione previsto per il 25 Maggio. L’album è ordinabile sul sito dell’artista mikyup . com