Salernitana, vittoria di rimonta contro l’Udinese.

Rimonta della Salernitana. Grande secondo tempo della squadra di Sousa che conquista la vittoria davanti al proprio pubblico.

Apre le danze Zeegelaar dopo tocco sciagurato di Kastanos, poi raddoppia Nestorovski su gentile concessione di Thauvin.

I locali hanno accorciato le distanze con la bella conclusione di sinistro da parte di Kastanos, servito da Candreva.

I locali pareggiano i conti con la punizione di Candreva (ex di turno) poi, approfittando del doppio giallo di Zeegelaar, ha piazzato il colpo vincente con Ekong, altro ex della gara.

Altra sconfitta per l’Udinese.

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, si è espresso così ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l’Udinese: “Primo tempo difficile contro una squadra di grande qualità che ci ha messo in difficoltà, abbiamo sofferto un po’. Nel secondo tempo le cose sono andate molto meglio: Candreva è stato straordinario ma una parola la devo spendere per Troost-Ekong: quando sono arrivato doveva rientrare dall’infortunio, ha aspettato il suo momento e non poteva festeggiare in maniera migliore il suo rientro”.

La prossima stagione si può alzare l’asticella?

“Questa è la strada da seguire, dare continuità a questa rosa cercando di aggiungere altri giocatori per continuare a competere sempre meglio contro ogni squadra sia in casa che fuori visto che i nostri tifosi ci seguono sempre numerosi. Questa vicinanza ci spinge a ottenere risultati così importanti”.