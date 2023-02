Salernitana, riparte il toto allenatore, la giostra dei nomi, da Semplici a Iachini passando per il sogno Montella.

La sconfitta di Verona riapre il caso Nicola alla Salernitana. Il tecnico granata, già esonerato dopo la sconfitta pesantissima di Bergamo, e poi richiamato più per mancanza di alternative che per convinzione (per giunta nella settimana che precedeva il sentitissimo derby contro la capolista Napoli), adesso è di nuovo sul ciglio del burrone per la partita di ieri sera, in cui la Salernitana a termine primo tempo è stata anche sonoramente fischiata dai numerosi supporters presenti al Bentegodi.

Dai primi spifferi di ieri sera sembrava fatta per Leonardo Semplici, che era stato già contattato nella fase post-Bergamo ma con il quale non si era trovato l’accordo, stamattina spunta un altro tecnico contattato in quei giorni, Giuseppe Iachini, ma non sono i soli ad essere stati allertati.

Dopo il terremoto dello scorso lunedì il campionato turco è stato sospeso per tre settimane e ci sono forti dubbi che possa ripartire, rispunta quindi il nome di Vincenzo Montella, il tecnico napoletano che guida l’Adana Demirspor, ma c’è anche un altro allenatore italiano attualmente in Turchia che sarebbe stato contattato da Iervolino e De Sanctis, sarebbe Francesco Farioli, tecnico dell’Alyanaspor.

Un sondaggio sarebbe stato fatto anche per Paulo Sousa, portoghese ex allenatore della Fiorentina.

La Salernitana affronterà all’Arechi la Lazio dell’ex patron Lotito domenica 19 alle 15.