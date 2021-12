Salernitana, i trustee: nessuna offerta accettabile. Invito alla Figc a dare altro tempo.

“Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l’acquisto della Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell’atto ‘Trust Salernitana 2021’ perchè carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l’atto stesso o perchè, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per completare l’operazione”.

Così in una nota diffusa dai trustee, Melior Trust e Wildar Trust, a conferma da quanto appreso ieri dall’ANSA.

I trustee annunciano di aver informato i disponenti e la Figc dello stato della progettata cessione, invitandoli “a valutare un differimento dei termini delle operazioni di vendita (il 31 dicembre prossimo) con l’obiettivo di assicurare alla Salernitana 2019 la conclusione del campionato in corso al contempo assicurandone l’indipendenza con i disponenti stessi ed i soggetti ad essi correlati”. La Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A se non dovesse arrivare nei termini una proposta d’acquisto vincolante. Il 21 dicembre prossimo, il Consiglio Federale della Figc affronterà tra i punti all’ordine del giorno la situazione del club campano e le “determinazioni conseguenti”. (ANSA).