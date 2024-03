Rubbish Rabbit, sabato 9 al Teatro Sant’Alfonso di Pagani

Rubbish Rabbit è uno spettacolo anarchico, un frenetico gioco in cui parole e azioni si rincorrono in una corsa a perdifiato, per lo spettatore un susseguirsi implacabile di risate e tensione.

Il desiderio di ogni clown è ritrovare il bambino che è all’interno di ognuno di noi e dargli tutto lo spazio possibile…. e con Rubbish Rabbit Tony Clifton Circus ci riesce in pieno.

Ma i bambini quando sono liberi sono quanto di più pericoloso esista sulla faccia della terra sono capaci di creare caos, rumore, distruzione totale e proprio di questo è fatto Rubbish Rabbit, di caos, rumore e distruzione totale.

Come bambini sfrenati, gli irriverenti clown di questo “Circo dell’Anomalia” sembrano usare la risata come grimaldello per giungere al centro del discorso. Il pubblico e complice e allo stesso tempo cavia di un vero e proprio esperimento di estremismo comico, nel quale, accanto a provocazioni verbali e azioni apparentemente assurde, sta il vero scopo di questo spettacolo: la destrutturazione delle opinioni e dei giudizi comuni.

Catastrofici, esplosivi, corrosivi, cattivissimi. Aspettatevi l’inaspettato, la noia non riesce mai ad essere tra gli spettatori […]

[…] gli spettacoli di questa compagnia di clown crudeli nascono e crescono nella relazione di sadismo complice con il pubblico che viene lusingato e poi trascinato in situazioni paradossali che rispecchiano in modo surreale la realtà che viviamo.

Questo sono i Tony Clifton Circus, macchina comica che porta alla luce gli istinti, i sadismi e le paure degli spettatori, e ci sguazza.

Una miscela linguistica di tipo surreale che regala piacere, fa esplodere la risata e, di rimbalzo, produce senso.

Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it Durata: 65 MINUTI (atto unico)