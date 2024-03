Successo Strabiliante per il Fashion Show di Models Runway Club a Capaccio Paestum

Lo scorso sabato, il Next ex tabacchificio di Capaccio Paestum è stato trasformato in un palcoscenico di moda straordinario, grazie al brillante evento organizzato da Models Runway Club. Ideato e realizzato dal rinomato produttore, fashion manager e premio Oscar per la Moda, Giancarlo Presutto, il “Fashion Show” è stato un trionfo di stile, eleganza e creatività.

La serata ha preso il via con la prima sfilata, intitolata “On Catwalk Pt.1 Tribute: Egon Von Furstenberg Maison Furstenberg con Enzo Merli”, un omaggio emozionante al grande designer che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda. Lo spettacolo è proseguito con “Squartalize”, la collezione di Giampaolo Celli & Nathaly Caldonazzo, presentata in anteprima, che ha catturato l’attenzione di tutti con la sua originalità ed audacia.

Un momento altamente atteso, l’anteprima del trailer del “Fashion Reality: Models Runway Academy”, un progetto ambizioso del producer Giancarlo Presutto, che si propone di scoprire nuovi talenti e plasmare il futuro della moda. Giovani aspiranti modelle hanno preso parte al reality, formate da coach esperti, ma solo una fortunata ha conquistato il titolo.

Il palcoscenico è stato poi illuminato da “On Catwalk Pt.2: Francesca & Veronica Feleppa, Atelier Sabrina Persechino”, dove il talento italiano ha brillato con tutta la sua bellezza ed originalità. E per coronare il tutto, la sfilata firmata dal super ospite, “Alviero Martini”, un’icona dello stile italiano che ha soddisfatto le aspettative più alte.

Ma l’evento non è stato solo moda, infatti dopo le sfilate è iniziato il “Fashion Party: Musica e Divertimento” che ha fatto vibrare il pubblico con i ritmi accattivanti del Dj Set Jas&Jay. Ad animare la serata è stata Ania J, un volto noto di Fashion Tv (canale numero uno della moda al mondo, media partner dell’evento), che ha guidato il pubblico attraverso una notte indimenticabile nel mondo della moda.

Tra gli ospiti d’eccezione che hanno reso l’evento ancora più speciale, spiccano nomi illustri come Cecilia Capriotti, Maylin Aguirre, Cicelys Zelis, Rosa Sorrentino, Cecilia De Liberti, Jessica Cardinali, Enrica Scielzo, Diego Pasquali e Mariateresa D’Arco già modella e fashion stylist. Le telecamere di Models Runway Tv, sotto la guida del direttore Antonio Elia e con le interviste di Stefania Cavaliere ed Elène Oliveri, hanno catturato ogni momento memorabile dell’evento, insieme a Stile Tv.

Il “Fashion Show” di Models Runway Club a Capaccio Paestum è stato un trionfo di moda, talento e divertimento, confermando ancora una volta il prestigio e l’influenza di questo club nel mondo della moda italiana ed internazionale.

Il premio Oscar della moda 2023 “Miglior Fashion Producer”, Giancarlo Presutto ha commentato: “sono molto soddisfatto, il tour continuerà in altre città d’Italia. Ringrazio il mio staff, la fashion stylist Mariateresa d’Arco, le 24 modelle in passerella, la regia video curata da Cosimo Scialpi, il fotografo Davide Vignes che ha gestito il gruppo dei colleghi presenti. Tutti gli stilisti e le guest che con il numeroso pubblico, ci hanno onorato della loro presenza. Un ringraziamento speciale alla coordinatrice dello staff Simona Guerriero e alla fotografa Lia Ranno. È stata un’esperienza sensoriale che ha celebrato la creatività, l’innovazione ed il talento, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi completamente nel mondo affascinante della moda. Evento nell’evento la presentazione del Reality con Models Runway Academy realizzato dal regista Luca Guardabascio. Puntiamo decisamente a rivoluzionare la formazione per aspiranti modelle. Lo vedremo presto in tv, ma al momento non posso svelare nulla.”.