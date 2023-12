Rischi connessi al dissesto idrogeologico: ad Amalfi un incontro di formazione e confronto

Frane, alluvioni ed erosione dei suoli. Tutti eventi catastrofici che con i cambiamenti climatici diventano sempre più frequenti e pericolosi. E dai quali occorre difendersi promuovendo momenti di consapevolezza e di conoscenza. Per questo, ad Amalfi, lunedì 11 dicembre 2023, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, organizza un incontro di formazione e di confronto proprio sui fenomeni legati al dissesto idrogeologico.

L’evento, in programma alle ore 16 presso il Salone Morelli, è promosso in collaborazione con il progetto Europeo The HuT (coordinato dall’Università degli Studi di Salerno), e la Pubblica Assistenza Millenium associazione di volontariato impegnata nelle attività di Protezione Civile in Costa d’Amalfi.

«Al di là dell’attuazione di progetti di messa in sicurezza del nostro territorio, già morfologicamente molto fragile, e soprattutto dell’applicazione dei piani di protezione civile – spiega l’Assessore alla Protezione Civile, Francesco De Riso – è necessario dar corso al costante aggiornamento anche con campagne di conoscenza e di approfondimento in cui coinvolgere le popolazioni residenti».

L’incontro, dedicato alla cittadinanza, sarà propedeutico al test di attuazione del piano di protezione civile comunale in programma per il mese di gennaio 2024.

Sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming attraverso la pagina Facebook del Comune di Amalfi.