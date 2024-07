Piano di Zona S2: Assegni di cura per persone non autosufficienti. Differimento pagamento mensilità maggio e giugno

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che le mensilità di maggio e giugno, relative agli Assegni di cura per persone non autosufficienti, non potranno essere liquidate fino a quando la Regione Campania non trasferirà il restante 70% dell’FNA 2022 (Fondo nazionale per le non autosufficienze).

La Regione dal suo canto, al momento, si dice impossibilitata a farlo poiché il Ministero delle Politiche sociali non ha ancora trasferito a sua volta alle Regioni i fondi necessari.

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito nel 2006 al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.