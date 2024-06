Ravello Festival, Fiorella Mannoia in concerto con l’Orchestra il 29 luglio a Villa Rufolo

La 72esima edizione del Ravello Festival si arricchisce di un ulteriore importante evento che vedrà il ritorno dopo 11 anni sul palco del Belvedere di Villa Rufolo di Fiorella Mannoia.

L’amatissima artista romana, a Ravello all’Auditorium Oscar Niemeyer l’ultima volta nel dicembre 2022 con lo spettacolo divenuto poi tour e lavoro discografico Luce, lunedì 29 luglio (ore 21) porterà nella Città della musica il suo nuovo progetto live: “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”.

In un anno così speciale che ha visto la Mannoia spegnere 70 candeline, l’artista è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco.

La data di Ravello si inserisce in un tour che farà tappa nei luoghi più suggestivi di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica. Una nuova emozionante avventura per Fiorella Mannoia iniziata con il ritorno in gara sul palco dell’Ariston. L’artista partecipa al 74° Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna che firma in prima persona insieme a Cheope e Carlo Di Francesco autore anche delle musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri. Mariposa è un vero e proprio manifesto di donne: Fiorella canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore… Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone e si uniscono tra i versi gridando insieme l’identità eterna e inviolabile di ciascuna.

I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà.

Sarà possibile acquistare i biglietti per questa data online su www.ravellofestival.com e www.etes.it e nei punti vendita convenzionati a partire dalle ore 12 di lunedì 1° luglio.

Si ricorda che da martedì 2 luglio (ore 10) sarà operativo il boxoffice di Piazza Duomo a Ravello.

www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Lunedì 29 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21

Fiorella Sinfonica – Live con orchestra

Posto unico 70€