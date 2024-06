Teatrando sul Tusciano, si inizia domenica 30

Si apre il sipario della Nona edizione della manifestazione teatrale all’aperto organizzata dal Comune di Olevano sul Tusciano. Sabato 30 giugno, alle ore 21:00, nella villa comunale “Egidio Poppiti” di Olevano sul Tusciano aprirà il cartellone lo spettacolo di danza “Aventura School Dancing” delle maestre di ballo Krizia Galiano e Debora Gioia. Ospite della serata Michele Caruccio, voce emergente di Olevano sul Tusciano.

La prima compagnia amatoriale a esibirsi sarà quella dell’Oratorio San Giovanni Bosco e San Michele Arcangelo di Olevano sul Tusciano, “Teatro Don”, che porta in scena “Gennaro Belvedere, testimone cieco”, un’opera di Gaetano Di Maio e la regia di Virginia Tedesco. Appuntamento in villa comunale il 18 luglio, alle ore 21:00.

Cinque giorni dopo, il 23 luglio, alle ore 21:00, si replica con la compagnia Samarcanda di Battipaglia che porta in scena “Il candidato”, un’opera di Oreste De Santis e la regia di Enzo Fauci. Il giorno seguente, il 24 luglio, alle ore 21:00, il palcoscenico sarà tutto del laboratorio di Teatrando “Le Sciantose” con la “Chiave di casa”, un’opera di Carlo Mauro con la regia di Alessia Ciancio. A seguire, i ragazzi dell’Oratorio San Giovanni Bosco e San Michele Arcangelo di Olevano sul Tusciano portano in scena “Unicamente”, sketch comici dell’autrice Virginia Tedesco.

Giovedì 25 luglio, alle ore 21:00, entra in scena la compagnia amatoriale dell’oratorio San Giuseppe di Battipaglia con l’opera “Non è mai troppo… presto” di Raffaele Caianiello, regia di Antonietta Rubino. Martedì 30 luglio, ore 21:00, tocca, invece, alla compagnia “I Pappici” di Salerno che portano in scena “Assassinio in casa Wilson”, un’opera di Paolo Corsi, regia di Rosita Sabetta.

Gran finale l’8 agosto, ore 21:00, con spettacoli di danza e cabaret prima della premiazione delle compagnie partecipanti alla Nona edizione di Teatrando sul Tusciano. Ospite della serata finale Enzo Salvi, “Er Cipolla”.

Main sponsor dell’evento è il Gruppo Iren: l’azienda multiutility – attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’efficienza energetica e della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici- ha un legame profondo con il territorio grazie alla presenza della centrale idroelettrica del Tusciano. L’impianto, con una capacità produttiva di 45 GWh/anno e oltre cento anni di storia, è stato il primo costruito nel sud Italia e, ancora oggi, produce energia rinnovabile 100% green.

Teatrando sul Tusciano è organizzato dal Comune di Olevano sul Tusciano. La direzione artistica è di Alessia Ciancio.