Quali sono i migliori bonus scommesse sportive online

È in costante aumento il numero di italiani che non scommettono più in agenzia ma lo fanno online, usando lo smartphone o il computer. Sono molteplici le ragioni che stanno alla base di questa tendenza: per esempio il fatto che i Migliori Bonus Scommesse Sportive Online contribuiscono ad aumentare il livello di competitività dei bookmaker online.

I bonus previsti per le scommesse sportive in alcuni casi sono decisamente attraenti. Tuttavia è indispensabile non farsi travolgere dall’entusiasmo e verificare, in primo luogo, se il bookmaker a cui si vuol fare riferimento dispone della licenza ADM o AAMS. Non tutti sanno che, per poter operare nel nostro Paese in maniera legale, i siti di scommesse devono ottenere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una specifica concessione.

Qualora si abbiano dubbi a proposito dell’affidabilità di una piattaforma, è sufficiente andare sul suo sito e verificare che siano riportati il numero di licenza e il logo ADM: entrambi sono collocati in calce alla home page, accanto a tutte le altre informazioni legali che riguardano la società. Inoltre, per un livello di sicurezza superiore si può dare uno sguardo alla lista ufficiale dei concessionari, che è presente sul sito ufficiale di ADM.

I bonus di benvenuto

Ci sono bonus di benvenuto che a una prima occhiata possono sembrare più che attraenti; approfondendo la loro conoscenza, però, ci si rende conto di quanto sia complesso riuscire a soddisfare i requisiti. I bonus possono essere gratis senza deposito, di benvenuto sul deposito, cashback o gratis associati a bonus sul deposito. In linea di massima i bonus di benvenuto sul deposito risultano alquanto comuni e nella maggior parte dei casi costituiscono i bonus registrazione che si possano trovare, anche grazie alla loro – se così si può definire – generosità.

Ma in che cosa consiste di preciso il bonus sul deposito? Si tratta di un importo che il sito di scommesse mette a disposizione nel momento in cui viene effettuato il primo versamento sul conto di gioco. Tale importo è quantificato come una parte della somma che viene depositata; quasi sempre è una somma di modesta entità, che va da un minimo di 5 euro a un massimo di 25 euro. L’accredito di tale somma viene effettuato sul conto di gioco dopo che lo stesso è stato convalidato. Occorre tener presente, comunque, che i bonus gratis devono, a loro volta, rispettare condizioni e termini ben precisi.

Gli altri bonus

Una soluzione alternativa è rappresentata dal bonus rimborso delle perdite, noto anche con il nome di bonus cashback. È una soluzione che sta acquisendo una certa popolarità nel novero delle offerte che si attivano nel momento in cui un nuovo utente ci si iscrive.

Questo bonus consente ai giocatori che si sono appena registrati di iniziare a giocare con il proprio denaro e ottenere un rimborso delle prime scommesse perdenti. Inoltre ci sono i bonus che includono sia quelli gratis che quelli sul deposito. Nel momento in cui il conto viene convalidato, il giocatore ottiene gratuitamente un bonus, e inoltre riceve un bonus sul deposito dopo la prima ricarica.

Come scegliere il bonus migliore

Ma quali sono gli aspetti che vale la pena di tenere in considerazione in previsione della scelta di un bonus benvenuto? Come si è detto in precedenza, ci sono un sacco di offerte che appaiono attraenti, ma è opportuno analizzarle con attenzione. Il problema è che in alcuni casi la riscossione del regalo risulta molto più complicata di ciò che è prevedibile, a causa di condizioni e termini. Ovviamente questo non significa che i bonus di benvenuto debbano essere evitati in toto; al contrario, i casinò impongono delle regole che è indispensabile capire per essere certi di beneficiare di un’esperienza piacevole.

Quindi una valutazione oculata deve tenere conto in primis delle tipologie di scommesse che vengono accettate, ma anche del tetto massimo, della quota minima e del rollover, che corrisponde ai requisiti di scommessa. Chiaramente, non si può non considerare la scadenza del bonus, vale a dire il periodo di tempo entro il quale devono essere soddisfatti i requisiti che sono indicati in condizioni e termini. La validità delle offerte di benvenuto è ridotta, fino a massimo 30 giorni.