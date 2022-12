Quali sono i lavori del futuro?

La tecnologia ucciderà posti di lavoro e aggraverà la disuguaglianza, o porterà lavoro più significativo e società più sane? Questa domanda ha preoccupato l’umanità da quando il progresso tecnologico ha preso il sopravvento su alcuni lavori manuali. I servizi di un custode, di un proiezionista cinematografico, di un centralinista, ecc. non erano più necessari una volta sviluppata una tecnologia migliore. La domanda rimane così com’è, come sarà il futuro del lavoro?

Vediamo quali sono le figure professionali del futuro che potrebbero svilupparsi nei prossimi 10 anni.

Qual è il futuro del lavoro?

Le fotocamere digitali e i telefoni cellulari hanno cambiato la fotografia e il modo in cui clicchiamo sulle foto. Per rimanere intraprendenti, i fotografi non avevano altra scelta che abbracciare la nuova tecnologia. A un certo punto, nessuno avrebbe potuto pensare che questi lavori interessanti non sarebbero entrati in un elenco di migliori lavori futuri e sarebbero stati ridondanti in futuro.

Tuttavia, da allora abbiamo fatto molta strada e abbiamo imparato dalle nostre esperienze. Il nostro passato ci ha insegnato che potrebbe esserci un mondo in futuro in cui la funzione delle risorse umane svanisce e viene sostituita da automazione, outsourcing e team auto-organizzati. Non è difficile immaginare un mondo in cui i migliori talenti sono combattuti così ferocemente che i lavoratori più abili assumono agenti personali per gestire le loro carriere . L’idea è di rimanere preparati per quel futuro.

Se stai iniziando la tua vita professionale, probabilmente ci sono decine di indecisioni che ribollono nella tua mente e ti sei reso conto di come i lavori tradizionali possano subire cambiamenti drastici nel corso degli anni. Forse hai dei dubbi sull’andare al college o investire in una carriera diversa che ti dia piacere.

O forse hai già una carriera, ma vuoi conoscere i cambiamenti nel mercato del lavoro. Ci sono un sacco di opzioni, ma è essenziale tenere d’occhio le professioni che saranno più ricercate in futuro.

Questo è un dubbio comune e, inevitabilmente, dovrebbe essere considerato in base al mercato del lavoro nei prossimi anni.

Se questo è il tuo caso, oggi parleremo di come le innovazioni possono influenzare i posti di lavoro attuali e cosa riserva il futuro, tenendo conto della nuova ondata tecnologica che è alle porte.

Le professioni del futuro

Sebbene molte carriere cesseranno semplicemente di esistere, altre verranno create per soddisfare nuove esigenze. Tra queste troviamo quella degli sviluppatori di software. Questi sono e saranno ancora per molto tempo validi professionisti del mercato. Fanno parte del gruppo che crea nuovi sistemi per automatizzare i processi. Senza sviluppatori, questa era tecnologica non sarebbe in pieno svolgimento oggi. Analizzano, comprendono, eseguono ed eseguono la manutenzione delle piattaforme e scrivono il codice che crea business e servizi.

Altra figura che si andrà sviluppando nei prossimi anni è quella del creator. Questi professionisti sono già popolari e lo rimarranno nei prossimi anni. Queste sono le persone che creano contenuti online, sono anche conosciute come influencer digitali.

Un creatore è un mago quando si tratta di social media, in particolare Instagram. Il successo di questi professionisti può essere spiegato dal fatto che le persone oggi vogliono connettersi di più con persone reali, non con marchi. Tuttavia, i marchi lo sanno già e stanno esplorando sempre più partnership con influencer online.

Si andrà anche sviluppando la carriera del consulente dei creators. Ci sono molte agenzie e professionisti che si occupano delle carriere degli influencer digitali, e la tendenza è che ce ne sarà bisogno sempre di più man mano che emergono nuovi creatori. I consulenti dei creatori, oltre ad aiutare a stringere partnership con le aziende, guidano e gestiscono anche i percorsi di carriera.