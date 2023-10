“Puliamo il Mare” – Successo per l’Iniziativa di sensibilizzazione sull’educazione ambientale del Club Velico Salernitano con la collaborazione di Legambiente Campania e il patrocinio del Comune di Salerno

Nel quadro delle iniziative ambientali, il Club Velico Salernitano, in collaborazione con Legambiente, ha organizzato “Puliamo il Mare“, un evento di raccolta delle plastiche a mare che si è tenuto a Salerno domenica 29 ottobre. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Salerno e ha visto la preziosa assistenza del Nucleo Navale della Guardia di Finanza, che ha fornito supporto logistico e di sicurezza, nell’ambito della partecipazione di diverse imbarcazioni a vela e motore, che hanno raccolto l’invito.

La Presidente del Club Velico Salernitano, Elena Salzano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver organizzato un evento che ha visto la partecipazione attiva della comunità nella tutela del nostro prezioso patrimonio marino. L’impegno di tutti i volontari è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa. Eventi come questo svolgono un ruolo cruciale nell’educare e mobilitare la comunità locale a favore di un futuro più pulito e sostenibile”.

“L’impegno di Puliamo il Mare”, secondo l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, “rappresenta un passo significativo verso la sensibilizzazione della comunità sull’importanza della salvaguardia ambientale. Il recupero dei rifiuti a mare rappresenta un naturale proseguimento di una corretta raccolta differenziata, attraverso il valore che ha la risorsa mare e di alcuni materiali dal mare, come la plastica che entrano nella catena alimentare e creano disagi di ogni tipo, in quanto materiali altamente nocivi. Iniziative come queste sono importanti soprattutto perché è possibile appassionare le giovani generazioni al mare”.

“Con Puliamo il Mare continua l’impegno di Puliamo il Mondo – afferma Michele Buonomo di Legambiente Campania – che ci ha visto nello specchio di mare antistante il Golfo di Salerno, con un “bottino” notevole, ma ridotto rispetto agli scorsi anni. Questo deve rappresentare un messaggio che induce all’ottimismo e testimonia la volontà dei cittadini naviganti e navigatori, di voler fare la loro parte per migliorare la condizione ambientale del nostro paese”.

Il Club Velico Salernitano desidera ringraziare tutti i volontari, i soci e le istituzioni che hanno reso possibile questo evento, ribadendo il proprio impegno anche nella sensibilizzazione dell’ambiente e della diffusione della cultura marina e del rispetto del mare.