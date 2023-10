Mutaverso Teatro: al via a Salerno l’ottava edizione 2023/2024 a cura di Ablativo

Si terrà da novembre ad aprile, presso il Teatro Ghirelli e il Piccolo Teatro del Giullare, l’ottava Stagione Mutaverso Teatro diretta da Vincenzo Albano, e realizzata con il supporto di Casa del Contemporaneo e di C.Re.A.Re Campania/Teatri Associati di Napoli.

Dodici appuntamenti di spettacolo, una trilogia/focus sulla fiaba e il debutto di una produzione tutta salernitana, frutto del sodalizio tra due artiste del territorio, Francesca Pica e Maria Scorza.

E ancora: un seminario intensivo di drammaturgia, a cura di Tino Caspanello, e l’inizio di T/Essere, una masterclass di formazione sull’organizzazione culturale e dello spettacolo dal vivo, frutto di un’idea condivisa con Cesare d’Arco di Theatron 2.0, e realizzata quest’anno anche in collaborazione con il team di Blam. La partecipazione a T/Essere sarà gratuita e intenderà fornire, a un massimo di 20 partecipanti, competenze di settore, pratiche e metodologiche, attraverso lezioni frontali e testimonianze.

Sono queste alcune delle coordinate di Mutaverso Teatro – dichiara Albano – le piccole cose che compongono un insieme, come titola l’edizione di quest’anno. La Stagione aggiunge importanti tasselli alla costruzione della sua visione complessiva: se da un lato conferma la sua fisionomia di proposta teatrale per il pubblico, al tempo stesso avanza anche come contesto più ampio di relazioni e competenze sulle grammatiche della scena e della cultura teatrale in generale.